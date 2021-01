Le CHRU de Brest déploie quatre centres de vaccination pour les soignants

A partir de ce lundi, quatre centres de vaccination seront pilotés par le CHRU de Brest pour les soignants : la Cavale blanche, Morvan, Bohars et Carhaix. Ce vendredi une centaine de personnes ont été vaccinées pour le premier jour à Carhaix.

Un nouveau site de vaccination ce vendredi à Carhaix pour les soignants de plus de 50 ans ou avec des pathologies. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la directrice générale du CHRU de Brest, Florence Favrel Feuillade. A partir de ce lundi, quatre sites pourront vacciner six personnes par heure, uniquement des soignants, soit 240 personnes par jour. En plus de Carhaix, les oignants peuvent prendre rendez-vous à la Cavale blanche, à Morvan, ou à Bohars. Ce vendredi, une centaine de personnes ont été vaccinées pour le premier jour à Carhaix.

L'hôpital de Brest a médiatisé ce vendredi la vaccination des soignants, pour montrer que les soignants sont mobilisés dans cette campagne et baisser les réticences du grand public à l'égard du vaccin contre la Covid-19.