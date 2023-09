Le CHRU de Brest va proposer des repas végétariens une fois par semaine

Cela va s'appeler "les jeudis verts". À partir du 21 septembre, tous les jeudis, les équipes de restauration du CHRU de Brest proposeront des repas 100 % végétariens à destination des patients, résidents et du personnel. Lasagnes du Piémont, Chili aux légumes, Émincé végétal à la thaïlandaise, riz Basmati, Tortellini à la calabraise… etc.

"S'inscrire dans la dynamique de la convention citoyenne pour le climat"

Le CHRU indique que la présence de repas végétariens a été renforcée par la loi Climat et Résilience de 2021. Dans un communiqué, le CHRU ajoute que l'objectif est de s'inscrire dans la dynamique de la convention citoyenne pour le climat, et de réduire de 20 % la consommation de viande et de produits laitiers d’ici à 2030.

6300 repas sont servis au CHU rien qu'à Brest, sans compter Carhaix.