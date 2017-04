Le CHRU de Nancy cherche des séniors bénévoles pour tester des objets connectés

Le CHRU de Nancy lance un appel pour participer à une étude sur le vieillissement et la perte d'autonomie. Si vous avez plus de 70 ans et que vous vivez à Nancy et son agglomération à votre domicile, cela peut vous intéresser.

L'idée de cette étude européenne, à laquelle participe le service de gériatrie du CHRU de Nancy, est de détecter la perte d'autonomie grâce des outils de haute technologie. Les personnels de l’hôpital viendront les installer chez vous : il s'agit, par exemple, d'une ceinture connectée ou encore d'un capteur de mouvements, qui pourront détecter et prévenir les signes de fragilité. "L'enjeu, c'est de mieux organiser le domicile des personnes vieillissantes", explique le professeur Athanase Bénétos, directeur du service de gériatrie. "Si on détecte de manière précoce et précise la fragilité, on peut retarder la perte d'autonomie".

Des outils simples et ludiques

Rassurez vous : cette étude n'est pas contraignante. Les outils installés ne prennent pas de place, et sont ludiques, explique Athanase Bénétos : "Il y a par exemple un dynamomètre connecté sur une tablette pour mesurer la force musculaire. Sur la tablette, vous jouez à un jeu, et on peut ainsi mesurer comment vous vous débrouillez en utilisant cette appareil. (...) On prête aussi un téléphone qui sert de GPS pour enregistrer les mouvements de la personne. C'est simple, et pas handicapant, ni pour la vie sociale, ni pour le quotidien".

Le CHU a besoin dans un premier temps de 20 volontaires, puis de 50 dans un deuxième temps. Un numéro de téléphone si vous êtes intéressé : le 03 83 15 33 22.