Le CHRU de Nancy en plein mois de "mars bleu", pour sensibiliser sur le dépistage colorectal

Pour résumer très simplement l'importance du dépistage colorectal, il faut mettre en avant l'efficacité d'une intervention rapide. "On sait que si on va dépister un cancer du côlon lorsqu'il est dans une toute petite forme, dans plus de 90% des cas, on va guérir", décrit Jean-Baptiste Chevaux, gastro-entérologue au CHRU de Nancy.

Il participe à cette initiative du "mars bleu" et mènera plusieurs actions afin d'informer le grand public. "Nous serons plus professionnels de santé le 24 mars dans la galerie du Cora Houdemont par exemple, pour expliquer dépistage", décrit-il, annonçant également une marche à Ludres le 31 mars.

Briser un tabou

Car effectivement à l'heure actuelle, les taux de participation aux dépistages sont de 30%. "Il nous faudrait au moins le double", regrette le médecin. Les patients ont tendance à les délaisser pour éviter une intervention désagréable. "C'est vrai que c'est un tabou car ça concerne le côlon, donc les selles. Alors que c'est très simple à réaliser comme test. Ce n'est pas inconfortable, on reçoit un test à domicile entre 50 et 74 ans, on prend un échantillon de selles dans un tube que l'on renvoie pour analyse", ajoute-t-il.

Le parcours, en cas de dépistage positif est ensuite particulièrement rôdé, avec du dépistage au traitement, plus de 1 000 patients actuellement suivis par le CHRU de Nancy. "Il y a un examen qui repose sur la coloscopie en anesthésie générale. Il faut compter 4h entre l'entrée et la sortie de l'hôpital. C'est important de préciser que l'anesthésie générale peut faire peur mais que c'est une pratique courante, on fait une trentaine de coloscopie par jour", conclut le praticien.

