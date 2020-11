Le CHRU de Nancy expérimente une nouvelle rééducation olfactive pour les patients post covid

C'est l'un des premiers symptômes connu de la Covid-19 : la perte de l'odorat. Le virus atteint les cellules olfactives, deux patients sur trois en souffrent. Le CHRU de Nancy, qui pratique la rééducation olfactive depuis 2014, lance un nouveau protocole. Objectif : retrouver plus rapidement ce sens.

En quoi consiste la rééducation ? Respirer matin et soir pendant 10 secondes des tubes où sont fortement concentrés des parfums de clous de girofle, eucalyptus, rose et citron. À ces quatre parfums "de base" ayant déjà prouvé leur efficacité selon des études belges et allemandes, le Dr Duc Trung Nguyen, oto-rhino-laryngologiste, a eu l'idée d'ajouter quatre autres odeurs (lavande, fraise, épicéa et herbe coupée) pour booster la méthode. C'est une première en France. "L'espoir", explique le praticien hospitalier, "c'est que plus on stimule, plus on a de chance de récupérer de manière plus rapide et plus complète."

Le Dr Duc Trung Nguyen, ORL au CHRU de Nancy, a mis au point ce nouveau protocole © Radio France - Isabelle Baudriller

Le nouveau protocole de rééducation s'appuie sur un panel d'odeurs élargi © Radio France - Isabelle Baudriller

Parmi ses patients ce jour-là, Jessica, aide-soignante. La jeune femme de 26 ans a contracté le virus en avril et a alors totalement perdu l'odorat. "C'est assez brutal, ça fait un petit choc quand même", explique-t-elle. Jessica a aujourd'hui à peu près retrouvé ses capacités olfactives mais son odorat est troublé. Sensations d'odeurs nouvelles ou odeurs devenues insupportables : "C'est handicapant dans mon travail. Quand je m'occupe de mes patients, je les parfume ou leur mets du déodorant. Ces odeurs-là me prennent vite à la tête et j'ai souvent des migraines".

Quand je leur sers à manger, il y a des odeurs d'aliments que je ne supporte plus, comme le melon alors qu'avant, il n'y avait aucun souci - Jessica, aide-soignante

95% des patients récupèrent leurs capacités olfactives après la phase aiguë de la maladie. Ce protocole de rééducation s'adresse aux autres, à ceux qui souffrent d'une perte d'odorat persistante, 5 à 6 semaines après la guérison. Il est établi sur 8 mois. Une quarantaine de patients vont le suivre, il en faudrait 80.