Le CHRU de Nancy lance un protocole de prélèvements préventifs pour aider les victimes de soumission chimique

C'est une première en France. Le CHRU de Nancy lance un protocole pour venir en aide aux victimes de soumission chimique, ce lundi. Cette nouvelle prise en charge a été développée par plusieurs services de l'hôpital à la suite des confinements, quand de nombreux cas de personnes droguées à leur insu, notamment dans des boîtes de nuit, ont émergés. Il peut également servir en cas de piqûre.

"Plus le temps passe moins on a de chance de retrouver les substances en cause" - Dr. Emmanuel Puskarczik, chef de service du centre antipoison de Nancy

Les médecins peuvent désormais proposer des prélèvements de sang et d'urine aux victimes présumées, par exemple, si elles viennent aux urgences du CHRU ou qu'elles appellent le 15. Les drogues ou les médicaments administrés à l'insu des victimes sont des substances qui disparaissent rapidement du système, donc il faut agir vite. "C'est important de faire des prélèvements le plus tôt possible parce que plus le temps passe moins on a de chance de retrouver les substances en cause", explique le Dr. Emmanuel Puskarczik, chef de service du centre antipoison de Nancy.

Cinq jours pour porter plainte

Les échantillons sont congelés pendant cinq jours. Un délai qui donne "un temps de réflexion" à la victime pour décider si elle porte plainte ou non. Après une intoxication, "elle n'est pas forcément très disposée à engager un dépôt de plainte, donc ça lui laisse le temps de réfléchir", précise Emmanuel Puskarczik. Si la personne décide de ne pas engager de démarche, les échantillons sont détruits au bout de cinq jours. Sinon, ils sont conservés.

"Les prélèvements pourront être réquisitionnés par la justice et suivre le cheminement attendu : la consultation en médecine légale et l'exploitation pour essayer de rechercher les substances psychoactives", détaille le chef du service antipoison de Nancy. Les médecins pourront également appeler les forces de l'ordre pour appuyer le dépôt de plainte de leur patient.