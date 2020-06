Le CHRU de Tours autorise à nouveau les visites pour les patients hospitalisés

Le CHRU de Tours ouvre de nouveau les visites pour les patients hospitalisés à partir de ce lundi 22 juin.

Ouverture de 14h à 18h30 sur l'ensemble des sites du lundi au vendredi.

Pour les week-end :

- Dans le bâtiment Olympe de Gouges, l’accueil des visiteurs est possible de 14h à 16h30

- Pour Bretonneau, Trousseau et Clocheville, l’accueil des visiteurs est possible de 14h à 17h30

Les visites des enfants ne sont pas autorisées.

En cas de signes du COVID-19, même s’ils sont faibles ou si vous avez un doute, ne venez pas à l’hôpital et je consultez un médecin.