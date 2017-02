Le CHRU de Tours compte déployer les consultations à distance dans 60 Ephad d'Indre-et-Loire

Pour éviter de longs déplacements jusqu'à l'hôpital, le CHRU de Tours va mettre en place la télémédecine dans les 60 Ephad de Touraine. La médecine de demain est en marche et tout le monde est gagnant.

Des consultations à distance dans les maisons de retraite médicalisées d'Indre et Loire. C'est le projet du CHRU de Tours qui va mettre en place la télémédecine dans les 60 Ephad de Touraine. Les premières réalisations de consultations à distance au CHU de Tours remonte à 2008, avec les premiers échanges d'imagerie pour la neurochirurgie. Il y a eu aussi de la télé-échographie avec la maison de santé de Richelieu et celle d'Avoine. Mais dans ce cas précis il faut investir dans du matériel, et le déploiement de ce service se fait au compte goutte compte tenu on des finances des hôpitaux.

En s'appuyant sur des expérimentations réussies depuis septembre 2016, le CHU de Tours va proposer à tous les établissements intéressés d'Indre-et-Loire de signer des conventions en vue de développer l'usage de la télé-consultation et de la télé-expertise pour de multiples pathologies affectant des personnes âgées.

Une pratique médicale qui va permettre notamment d'éviter aux personnes âgées d'être transportées pour aller consulter un spécialiste à l'hôpital le plus proche. Les équipes des maisons de retraite auront aussi la possibilité d'envoyer le dossier d'un patient via un site internet sécurisé.

La téléconsultation, c'est d'abord un gain de temps pour le personnel de la maison de retraite, et c'est du confort pour la personne âgée qui n'est plus obligée d'être transportée en ambulance, voir d'être hospitalisée aux urgences. Au final, cela fait des économies. Seul inconvénient de la téléconsultation, elle reste limitée en terme de pathologies.

Nous sommes au balbutiement de la télémédecine - Arnaud Saccomandi médecin généraliste à la maison de santé de Richelieu.

Selon Arnaud Saccomandi, médecin généraliste à la maison de santé de Richelieu, c'est indéniable, la télémédecine est avantageuse à bien des niveaux. On a fait 640 ou 650 télé-échographie à Richelieu en 3 ans. C'est un investissement onéreux au départ, mais ça permet de gagner du temps. Il faut de la volonté tant du côté du médecin que l'autre côté.