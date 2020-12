Le CHRU de Tours conseille aux malades du Covid qui ont perdu l'odorat depuis un mois de venir consulter

C'est l'un des symptômes du Covid. Et il est particulièrement déstabilisant. La perte de l'odorat, appelée aussi l'anosmie. Elle entraîne également une perte de la sensation du goût. Près d'un malade Covid sur deux en serait victime.

Manger un steak ou une glace, à part la texture, c'était pareil niveau goût", Simona qui n'a toujours pas retrouvé totalement son odorat et le goût depuis qu'elle a attrapé le Covid-19 en mars dernier

La plupart du temps, l'anosmie ne dure que quelques jours voire quelques semaines. Mais parfois, cela dure bien plus longtemps. C'est le cas de Simona. Cette étudiante italienne à la fac de Tours a contracté le Covid-19 en mars dernier. Aucun symptôme grippal, mais une perte totale de l'odorat et du goût. Seules les saveurs liées à la langue comme le sucré, le salé, l'amer et l'acide lui reviennent deux mois après. Mais le vrai goût des aliments n'est toujours pas revenu, près de dix mois plus tard.

" Je n'ai plus aucun plaisir à manger ce que j'aime", déplore Simona. "La viande notamment. Je ne sens q'un mauvais goût désagréable. Les gâteaux aussi. C'est très embêtant pour quelqu'un pour moi qui suis gourmande." A tel point qu'elle préfère éviter d'aller aux repas de ses amis. " Voir les autres qui mangent des choses que moi j'adore, que j'ai envie de manger mais si je le fais je ne sentirai qu'un goût désagréable, c'est horrible."

Pourquoi le Covid-19 peut entraîner une anosmie ?

Le Dr Charles Aussedat est chef de clinique en ORL au CHRU de Tours. " Certaines études ont montré que c'était peut-être lié à une _fermeture de la fente olfactive_, cette petite bande située au-dessus du nez qui permet de réceptionner les odeurs. Mais pour d'autres études, ce virus s'attaque aux cellules sensorielles, aux neurones car le nez est en quelque sorte une porte d'entrée du cerveau par lequel peut passer le virus en endommager les connexions cérébrales".

Des exercices de rééducation existent pour retrouver son odorat

Quand l'anosmie dure plusieurs semaines, il ne faut donc pas hésiter à consulter. D'abord pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres causes à cette perte d'odorat. Et si c'est une conséquence du Covid-19, il existe des exercices de rééducation très simples à faire la maison.

"Vous allez dans votre cuisine," explique le Dr Aussedat. "Vous prenez vos épices, de la menthe. Vous lisez le nom du produit que vous allez sentir puis vous le sentez. Comme ça, votre cerveau va réassocier l'odeur au produit en question. Vous faîtes ça matin et soir pendant douze semaines pour rééduquer le cerveau aux odeurs, stimuler et régénérer les cellules olfactives."

Sachez que le sucré, le salé, l'amer et l'acide échappent à l'anosmie car ce sont des saveurs que vous sentez au niveau de votre langue. Au même titre que l'umami. Une saveur que l'on retrouve notamment dans la cuisine asiatique. Manger japonais peut donc être une bonne idée si vous avez perdu l'odorat.