Le CHRU de Tours envisage de proposer 20% de produits bio à ses patients d'ici 2020

Tours, France

Avec la ville de Tours, c'est le plus important service de restauration collective du département. Chaque jour, 4.500 repas sont servis aux patients de l'hôpital, des repas qui ne sont pas toujours d'une grande qualité gustative. Mais le CHRU a décidé de s'engager dans la démarche "Mon Restau Responsable" initiée par la fondation Nicolas Hulot. Il s'agit d'améliorer la qualité des produits dans les assiettes, mais plus généralement d'encourager le développement durable.

Encourager le bio, les circuits courts et limiter les perturbateurs endocriniens

La démarche se veut volontaire, sans contrainte, ni contrôle. Le CHU s'engage par exemple, lorsqu'il réceptionne chaque jour 7 tonnes de marchandises, à limiter les produits contenant des perturbateurs endocriniens, de tendre vers le moins de déchets possible et de proposer d'ici 2022 20% de produits bio. Aujourd'hui déjà, les produits locaux sont privilégiés comme l'explique Elisabeth Mertens, la responsable de la restauration à l'hôpital. Depuis 2019, nous avons un producteur de yaourts local, et puis le pain est aussi local. On a aussi des pommes et des poires de Touraine depuis 2018.

Une absence de légumerie qui pénalise le déploiement des produits en circuits courts

Mais le déploiement de légumes locaux à l'hôpital devient de plus en plus complexe. Comme il n'y a plus de légumerie en Indre-et-Loire (il y a un projet de cuisine centrale pour l'hôpital et la ville de Tours d'ici 2023), il faut demander, pour des questions d'hygiène, aux producteurs d'éplucher les légumes avant livraison. Patrice Raveneau de la fondation Nicolas Hulot le regrette. C'est un vrai frein. On a supprimé les légumeries, et maintenant on s'en mord les doigts et on ne peut plus développer les légumes locaux. Il n'y a que 4% de produits bio à l'échelle nationale pour la restauration collective. C'est insuffisant. Pourtant, bien manger à l'hôpital, c'est essentiel : on se remet plus vite et on gagne en durée d'hospitalisation.