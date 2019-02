Le CHRU de Tours n'est pas menacé assure la ministre de la santé

Tours, France

A la suite de la publication d'un rapport de la cour des comptes qui préconise de ne garder que 12 CHRU en France, le président de la Région Centre Val-de-Loire avait alerté la ministre le Premier Ministre. Finalement dans un courrier daté du 3 février, la Ministre des Solidarités et de la Santé s'est voulue rassurante en précisant « qu’il n’existe pas de projet pouvant faire craindre une fragilisation du CHU de Tours » et rappelle que le CHRU de Tours remplit « un rôle essentiel pour la formation de l’ensemble des professions de santé en région Centre-Val de Loire » en soulignant le « déploiement d’un plan d’investissement ambitieux » et une « volonté de mutualisation des acteurs pour porter de grands projets de territoire ».

Le député LREM de Tours Philippe Chalumeau avait déjà interrogé directement la ministre de la Santé suite à la publication de ce rapport, et Agnès Buzyn s'était déjà montrée rassurante. Il faut dire qu'un vaste plan de modernisation du CHRU de Tours a été présenté récemment, un projet de 400 millions d'euros.