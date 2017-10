Le CHRU de Tours vous informe sur l'AVC ce vendredi

Ce vendredi, c'est la journée mondiale de l'AVC. De 10 heures à 16 heures, les équipes soignantes et les médecins de Neurologie Vasculaire du CHRU de Tours vous informe sur la prévention et la conduite à tenir en cas d'AVC.

C'est la première cause de mortalité chez la femme, la deuxième chez l'homme. Les AVC, les accidents vasculaires cérébraux font chaque année en France plus de 30.000 morts ! Et pourtant, l'AVC n'est pas une fatalité. D'ailleurs, 8 AVC sur 10 sont liés à des facteurs de risques comme l’hypertension artérielle, le tabagisme, le surpoids, l'absence d'exercice physique, mais aussi le diabète, un régime alimentaire déséquilibré......

En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Avec des conséquences dramatiques, puisque dans un cas sur 4, la victime décède. Et dans un cas sur 3, on peut en garder de graves séquelles. L'AVC est une urgence absolue. Chaque minute compte. Et le bon réflexe c'est d'appeler le 15. Encore faut-il connaitre les symptômes : bouche de travers ou asymétrie du visage; impossibilité de lever les bras à la même hauteur; troubles du langage.

Le CHRU de Tours prend en charge 7000 patients chaque année pour des AVC. Le CHRU qui propose des stands d'informations ce vendredi de 10h à 16h sur les sites de Bretonneau et de Trousseau.