Le CHU d'Amiens déclenche le plan blanc à la maternité

Le CHU Amiens-Picardie a activé le plan blanc sectoriel au service maternité ce mercredi. Dans un communiqué, la direction indique qu'avec la fermeture du service maternité de la clinique Pauchet, qui découle d'un mouvement de grève des sages femmes depuis un mois, l'hôpital fait face à un gros afflux de patientes et de futures mères.

L'hôpital a donc décidé de réorganiser son secteur gynécologique et a mobilisé des professionnels supplémentaires : gynécologues-obstétriciens seniors, sages-femmes, étudiantes sages-femmes, aides-soignantes et auxiliaires de puériculture. Le CHU rappelle que les patientes suivies à la Clinique Victor Pauchet sont invitées à se rapprocher de la maternité la plus proche de leur domicile ou à contacter le SAMU en cas d'urgence.