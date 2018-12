Le CHU d'Amiens va suivre 5.000 patients pour une étude inédite sur le cancer du foie

Le Professeur Dominique Franco et le Docteur Jean-Claude Barbare présentent le projet CHIEF contre le cancer du foie lancé par le CHU d'Amiens-Picardie

C'est une première mondiale : le CHU Amiens-Picardie va piloter en 2019 le projet CHIEF, un projet de recherche exceptionnel sur la lutte contre le cancer du foie. Pour les besoins de cette étude, 5.000 patients seront suivis dans toute la France sur deux ans.

Trouver le bon traitement

"Le principe est de constituer une banque de données, sur les données cliniques, sur les signes d'anomalies biologiques des 5 000 patients traités" dans 70 centres hospitaliers en France pour un cancer du foie, explique le docteur Jean-Claude Barbare, coordonateur du projet. Les données recueillies permettront aux chercheurs de travailler et de trouver les bons traitements.

Mieux dépister

Pour le Professeur Dominique Franco, président du comité de pilotage du programme PAIR (Programme d'Actions Intégrées de Recherche) de l'INCa (Institut National du Cancer), il s'agit aussi de mieux détecter en amont la maladie. Il y a des stratégies de dépistage bien définies pour le cancer primitif du foie, mais "on se rend compte qu'elles ne marchent pas bien. D'abord parce que les malades ne viennent pas se faire dépister et puis l'examen prévu, une échographie, n'est pas fait partout de façon identique", "c'est un point qu'on va essayer de régler", promet le médecin.

"Constituer une banque de données pour faciliter et accélérer les recherches " - Docteur Jean-Claude Barbare

8 000 décès par an

La recherche sur le cancer du foie avance mais encore trop lentement, alors que le nombre de malades lui augmente. En 1980, il y avait moins de 2.000 cas par an en France. Aujourd'hui, environ 10.000 nouveaux cas sont recensés chaque année, dont une centaine au moins au CHU d'Amiens. Ce cancer est responsable de 8.000 décès par an en France. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde.

Appel aux financeurs

L'étude devrait être lancée avant la fin du premier trimestre 2019. Pour la financer, 300.000 euros ont été récoltés. Mais "il en faudrait un million pour pouvoir lancer la recherche partout en France dès le début", affirme Jean-Claude Barbare. À long terme, pour assurer le suivi des patients pendant cinq années (deux ans pour le projet et trois années supplémentaires de suivi après), le coût total du projet est estimé à 10 millions d'euros. D'où l'appel aux financements lancée par le CHU auprès des institutions et des industriels du monde médical.