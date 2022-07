Le CHU d'Amiens ouvre un centre de vaccination contre la variole du singe

Face à la recrudescence des cas de variole du singe, appelée aussi Monkeypox, l'agence régionale de santé annonce l'ouverture d'un centre de vaccination au CHU d'Amiens. 721 cas de variole du singe ont été confirmés en France, dont 473 en Île-de France, selon les derniers chiffres de Santé publique France publiés le 8 juillet. La vaccination contre le Monkeypox est gratuite, mais nécessite de prendre rendez-vous en amont.

La Haute autorité de santé recommande la vaccination préventive des publics les plus exposés au virus : les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les personnes trans, dans les deux cas multipartenaires; les personnes en situation de prostitution et les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle.

Le schéma vaccinal comprend deux doses à 28 jours d’intervalle. La vaccination peut être réalisée par un médecin ou par un ou une infirmière sur prescription médicale.

En Picardie, des centres de vaccination sont également ouverts à Laon et Saint-Quentin.

Une plateforme téléphonique d’information a également été mise en place afin de répondre aux questions sur les symptômes, les traitements, la vaccination et d'orienter vers les dispositifs de prise en charge. La ligne téléphonique « Monkeypox Info service » est joignable au 0801 90 80 69, 7jours sur 7, de 8h à 23h.