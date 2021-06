La crise sanitaire a eu un impact sur les dons et les greffes d'organes. Mais l'activité reprend constate le CHU de Bordeaux qui rappelle que nous sommes tous des donneurs présumés. La directrice générale adjointe du CHU, Stéphanie Fazi-Leblanc était l'invitée de la matinale de France Bleu Gironde

Le CHU de Bordeaux observe une baisse de 20% des dons d'organes à cause du Covid

Même si les dons d'organes et les greffes ont été perturbés par la crise du Covid, l'activité a rapidement repris au CHU de Bordeaux. Stéphanie Fazi-Leblanc, la directrice générale adjointe du CHU, donne l'exemple des greffes de rein : pour une année normale on a 200 greffes de rein au CHU, l'année dernière on en a eu 156, donc l'activité s'est beaucoup poursuivie. La directrice rappelle que l'on est tous donneurs, c'est la règle en France depuis 1976, mais la loi est mal connue