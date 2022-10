Le CHU de Bordeaux lance son plan de transformation écologique et de sobriété

Premier objectif de ce plan de transformation écologique et de sobriété : baisser la facture d'énergie du CHU de 10 % en 2 ans. Il faut dire que l'établissement consomme autant qu'une ville de 25.000 habitants. Le CHU de Bordeaux c'est 15.000 soignants, 1 million de patients par an, soit une ville dans la ville qui consomme et gaspille beaucoup à commencer par son chauffage au gaz.

Le tripode est une passoire énergétique qu'il va falloir rénover et isoler. Dès cet hiver la température des radiateurs va baisser dans certains bureaux mais que l'on se rassure pas question de changer le thermostat en maternité ou dans les chambres des personnes âgées.

Autre levier d'économie : la lutte anti-gaspi en cuisine. Le CHU sert près de 3 millions de repas par an, une partie part directement à la poubelle, cela doit changer.

Le centre hospitalier va aussi planter des arbres, construire de nouveaux parkings à vélos et mieux trier ses poubelles, 5.000 tonnes déchets par an tout de même.

Dernière piste de réflexion : rendre les actes médicaux plus écologiques. A ce jour certains matériels très coûteux comme les cathéters de cardiologie ou les caméras des endoscopes sont à usage unique. ils coûtent plusieurs milliers d'euros et utilisent du lithium et des métaux rares. Certains pays les réutilisent comme l'Allemagne, pas la France, cela pourrait changer.

