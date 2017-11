Le CHU de Bordeaux meilleur hôpital de France : grand débat France Bleu Gironde mercredi 13 décembre à 18h30

"Le CHU de Bordeaux, meilleur hôpital de France : quelles réalités derrière ce classement ?" C'est le thème du grand débat organisé par France Bleu Gironde mercredi 13 décembre à Station Ausone à Bordeaux. Nous vous invitons à vous inscrire via le formulaire ci-dessous pour y assister.

L'hôpital de Bordeaux est arrivé cette année en tête des hôpitaux français, selon le classement des 50 meilleurs hôpitaux publics publié fin août par l'hebdomadaire Le Point, devant ceux de Toulouse et de Lille. C'est la 2e année consécutive que le magazine place le CHU Pellegrin en première position.

Grand débat mercredi 13 décembre de 18h30 à 20h station Ausone à Bordeaux

Quelles réalités derrière ce classement ? Comment se justifie-t-il ? Comment est gérée cette énorme machine, qui accueille 1 million de patients, opère 5500 naissances et 52000 interventions en bloc opératoire par an, plus gros employeur de Nouvelle-Aquitaine avec ses 14.000 salariés ? Qu'en pensent les usagers, 1ers concernés ?

Comment le CHU Pellegrin tient-il compte de la contrainte budgétaire ? Quelle politique de recherche et d'innovation, quels grands projets à venir pour l'hôpital de Bordeaux ?

Pour en parler, France Bleu Gironde organise un grand débat en public mercredi 13 décembre à Station Ausone, 8 Rue de la Vieille Tour à Bordeaux, entre 18h30 et 20h (sur inscription, voir ci-dessous), en partenariat avec Kedge Business School.

Autour de la table : Philippe Vigouroux, directeur général du CHU de Bordeaux, Corinne Grenier, professeure et directrice du centre de recherche Health Management à la Kedge Business School, des représentants du corps soignant, des associations d'usagers de l’hôpital et des autorités publiques, notamment.

Assister au débat

Le débat est ouvert au public et sera diffusé en direct sur France Bleu Gironde. Vous souhaitez y assister ? Pour cela, inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous *.

Infos pratiques

Débat "Le CHU de Bordeaux, meilleur hôpital de France : quelles réalités derrière ce classement ?"

Mercredi 13 décembre de 18h30 à 20h

Ouverture des portes à 18h

Station Ausone, 8 Rue de la Vieille Tour à Bordeaux

Inscription obligatoire sur francebleu.fr

* inscription dans la limite des places disponibles.