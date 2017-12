En 2017, l'hebdomadaire Le Point a, comme l'année précédente, décerné au CHU de Bordeaux la première place de son classement. Qu'en pensent les patients ? Comment est gérée cette énorme machine, qui accueille 1 million de personnes, opère 5500 naissances et 52000 interventions en bloc opératoire par an, plus gros employeur de Nouvelle-Aquitaine avec ses 14.000 salariés ?

Suivez en direct le débat France Bleu Gironde à Station Ausone à Bordeaux, entre 18h30 et 20h.

Les invités