Le CHU de Clermont face à une deuxième vague de Covid-19 "plus importante que la première"

Le Puy-de-Dôme comptabilise actuellement 199 hospitalisations. Parmi elles, 40 sont traitées au CHU de Clermont-Ferrand (20 en réanimation). Par ailleurs, au sein du personnel, 80 agents étaient au repos forcé, après avoir été testés positifs au Covid-19. Et en plus de cela, il faut ajouter les patients nécessitant des opérations lourdes, et ceux touchés par la grippe saisonnière.

Face à cette situation, l'établissement a déclenché, vendredi dernier, le niveau 2 de son plan blanc. En clair, les visites en EHPAD sont strictement encadrées, toutes les opérations non-urgentes ont été déprogrammées, et tous les moyens humains et matériels ont été redirigés vers la lutte contre la pandémie. Au total, "84 lits de réanimation ont été mobilisés et presque 50% des activités de chirurgie ont été déprogrammées" sur l'ensemble des sites du CHU, comptabilise Didier Hoeltgen, le directeur de l'établissement clermontois. C'est d'ailleurs toute la structure qui a dû revoir son organisation, en nombre de lits et d'agents.

Didier Hoeltgen, directeur du CHU de Clermont, parle de la réorganisation de l'établissement face au Covid-19. Copier

"On a des préoccupations, des craintes, mais on ne travaille pas avec des craintes"

Malgré cette situation compliquée, intense, qui l'oblige à multiplier les réunions, Didier Hoeltgen choisit de cultiver l'optimisme. "On a des préoccupations, on a des craintes, mais on ne travaille pas avec des craintes, on travaille avec le fait de faire face", assure-t-il, le sourire dans la voix.

Didier Hoeltgen, le directeur du CHU de Clermont, a confiance dans ses équipes et les dispositifs mis en place par l'hôpital. Copier

Le directeur précise aussi que le CHU de Clermont n'accueille plus de patients venus de Saint-Etienne ou du Puy-en-Velay, et qu'aucun patient clermontois ne sera transféré dans un autre hôpital. Il demande aussi aux Puydômois de limiter les visites en EHPAD, et de ne pas se rendre aux urgences, sauf en cas de nécessité absolue.