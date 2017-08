Le CHU de Dijon Bourgogne 14e meilleur hôpital de France

Selon l'hebdomadaire Le Point, le CHU de Dijon Bourgogne fait partie des quinze meilleurs hôpitaux de France. L'hôpital François Mitterrand se classe à la quatorzième place sur 68 spécialités médicales et chirurgicales analysées en 2017. Il est même à la pointe en ophtalmologie et hématologie.

14e sur 1400 établissements : c'est le résultat d'un classement national établi par le magazine Le Point. L'hebdomadaire a analysé service par service, les résultats obtenus selon une série de critères comme l'activité, la notoriété, l'ambulatoire, la technicité, ou encore l'indice de gravité des cas traités. "Des critères sérieux," selon le docteur Denis Caillot, chef du service hématologie. Résultat : le CHU Dijon Bourgogne arrive à la deuxième place en France dans le traitement des leucémies de l'adulte.

Dans le service du docteur Caillot, la durée moyenne d'hospitalisation est de 23,6 jours. "C'est une des moyennes les plus faibles," ajoute le spécialiste, "cela nous permet d'accueillir et soigner plus de patients." Et comme le taux de survie ne cesse d'augmenter ( 65 % au delà de 55 ans), au final, c'est le patient qui profite des progrès de la médecine. "Ces résultats sont aussi très motivants pour les équipes." Dans ce service, 70 médecins et infirmiers se relaient pour proposer les meilleurs soins. L'an passé, à Dijon, l'hématologie a accueilli 500 nouveaux patients.

Parmi les services qui obtiennent régulièrement de bons scores, on trouve aussi l' ophtalmologie. Le développement de l'ambulatoire est pour beaucoup dans les bons résultats du service. "Les patients qui restent une nuit à l'hôpital, c'est extrêmement rare," admet le professeur Catherine Creuzot-Garcher, chef du service ophtalmologie. "Les personnes rentrent le matin. Elles sont opérées dans la journée et si tout va bien, elles ressortent le soir," ajoute la spécialiste. "Cela permet d'optimiser le parcours de soins."

Si l'ambulatoire est si bien implanté, c'est aussi parce que le service bénéficie de la présence de 4 anesthésistes. "C'est aussi le travail de toute une équipe, de la secrétaire à l'aide-soignant en passant par le chirurgien," admet le professeur. L'an passé, le service ophtalmologie du CHU Dijon Bourgogne a traité 1800 opérations de la cataracte et 574 patients ont été opérées de la rétine. Si bien que le service se classe deuxième au niveau national dans sa spécialité derrière l'hôpital de Nancy.

