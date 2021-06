Le CHU de Dijon-Bourgogne se dote de deux machines de chirurgie au laser pour la vision

Vous rêvez de ne plus porter vos lunettes ou vos lentilles tout en gardant une bonne vue? C'est ce que propose le CHU de Dijon-Bourgogne avec son nouveau Centre de chirurgie réfractive et cornéenne. Il propose des opérations de la vision au laser. Comment ça marche ? Reportage.

Vous n'en pouvez plus de porter des lunettes ou des lentilles (surtout en ce moment avec le masque !) et vous rêvez de vous en débarrasser ? C'est désormais possible au CHU de Dijon. Le centre hospitalier propose des opérations de la vision au laser grâce à son nouveau Centre de chirurgie réfractive et cornéenne. Deux techniques de chirurgie laser sont proposées et une soixantaine de patients ont pu en bénéficier depuis sa mise en place il y a six 6 mois.

Mais ça concerne quels patients ? Le reportage de Stéphanie Perenon Copier

Dans le Centre de chrirugie réfractive et cornéenne du CHU Dijon-Bourgogne © Radio France - Stéphanie Perenon

Ça concerne qui ?

Et bien globalement tous les patients majeurs porteurs de lunettes ou de lentilles peuvent demander une consultation explique le Dr Florian Baudin, ophtalmologiste au Centre de chirurgie réfractive du CHU de Dijon. "On va avoir des patients âgés entre 20 ans et 35 ans, qui viennent pour corriger leur myopie, hypermétropie ou astigmatisme et puis d'autres après 40 ans qui souhaitent ne plus porter de lunettes pour la vision de loin ou de près." Le premier rendez-vous est très important pour diagnostiquer les contre indications, "ça peut être une déformation de la cornée ou des pathologies oculaires", souligne Victoire Hurand, ophtalmologiste au CHU de Dijon et au centre de Beaune. "C'est à ce moment-là que vous saurez si vous êtes éligible ou pas à cette intervention au laser."

De gauche à droite, Florian Baudin et Victoire Hurand, ophtalmologistes au Centre de chirurgie réfractive et cornéenne du CHU Dijon-Bourgogne. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une intervention plébiscitée par les sportifs et certaines professions

Ces opérations au laser sont considérées comme des opérations de "confort" du coup ça veut dire que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, il n'y pas d'arrêt de travail mais ça peut être pris en charge par votre mutuelle, pour cela mieux vaut se renseigner. Malgré son coût, 1000 à 1200 euros par œil, bon nombre de sportifs y voient un intérêt ainsi que certaines professions, souligne le Docteur Florian Baudin, "on prend souvent l'exemple des pompiers où le port des lunettes en intervention est très compliqué, c'est pour ça que cette intervention peut les intéresser." Mais ça peut aussi concerner les pilotes et d'autres professions.

Une intervention qui n'est toutefois pas définitive, prévient le Dr Florian Baudin.

Le Dr Florian Baudin ophtalmologiste au sein du Centre de chirurgie réfractive et cornéenne du CHU de Dijon Bourgogne Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Est-ce que c'est douloureux ?

Reste une question de taille, est-ce que c'est douloureux ? A en croire la Docteure Victoire Hurand, "pas du tout, ça se fait sous anesthésie par goutte et on peut parler avec le patient tout au long de l'intervention. Il n'y a aucune douleur pour le patient qui peut sentir qu'on touche son œil mais ça ne fait absolument pas mal." Une gêne de quelques jours peut cependant être observée mais elle disparaît très vite confirment les deux médecins. Sachez que les premiers bilans peuvent aussi être établis à Beaune, Montbard et Semur-en-Auxois.

Les consultations ont lieu du lundi au vendredi au CHU Dijon Bourgogne.

Pour vous renseigner et prendre rendez-vous c'est ici.