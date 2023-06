Le CHU de Dijon inaugure ses nouvelles urgences pédiatriques, après trois ans de travaux

Le nouveau service des urgences pédiatriques du CHU de Dijon va entrer en service mardi 13 juin 2023, après trois ans de travaux, pour cinq millions d'euros d'investissement. L'hôpital d'enfants, construit en 1973, était prévu pour 5000 passages aux urgences par an, autant dire qu'avec 25.000 patients chaque année, 50 ans plus tard, il fallait tout réorganiser.

Des meilleures conditions d'accueil (et de travail pour les soignants)

Le nouveau service des urgences se veut plus moderne, tout est fait pour que les enfants et leurs parents ne reviennent jamais sur leurs pas, pour fluidifier le fonctionnement. Il y a également davantage de place aussi pour les hospitalisations de courte durée pour les enfants. Notons également la création d'une unité pour les adolescents. Le tout avec une décoration pensée pour le bien-être des enfants, avec des couleurs vertes, blanches et bleues, apaisantes, et des images de nature ou un aquarium virtuel.

L'accès aux urgences

Les urgences pédiatriques étaient installées provisoirement, depuis le 29 septembre 2020 à 9h30, au deuxième étage de l’hôpital d’enfants. Le nouveau service ouvre ses portes le mardi 13 juin à 9h30.

L’accès s’effectue toujours par l’entrée située boulevard Maréchal Lattre de Tassigny, qui donne accès également aux urgences adultes, aux urgences de la maternité et à la maison de santé.

Le service des urgences pédiatriques est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Il accueille les enfants de 0 à 18 ans.

L’accès en voiture sur le site est réservé aux situations d’urgence.

Le stationnement gratuit est possible le long du boulevard Maréchal Lattre de Tassigny.

L’accès par les transports en commun s’effectue en tramway (ligne T1, station Parc des sports, à 300 mètres à pied) ou en bus (L3, arrêt Parc des sports ; B11 et Corol, arrêt Urgences CHU)

Hors urgences, pour des consultations et des rendez-vous programmés, l’accès à l’hôpital d’enfants s’effectue par l’entrée 8 du site du Bocage, de l’autre côté du bâtiment.

