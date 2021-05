Le CHU de Dijon inaugure son nouvel hélicoptère

Le CHU de Dijon a inauguré ce mercredi 26 juin son nouvel hélicoptère H145 T2 reçu par l'établissement en mars dernier. C'est un appareil aussi puissant et spacieux, agencé spécialement pour accueillir une équipe médicale.

Le CHU Dijon Bourgogne dispose depuis le 1er mars d’un nouvel appareil, fabriqué par Airbus : le H145 T2. Le CHU est l’un des premiers de France à posséder un appareil aussi puissant et spacieux, agencé spécialement pour accueillir une équipe médicale. Sur le territoire, Dijon fait partie des 5 villes avec Nevers, Auxerre, Besançon et Chalon-sur-Saône à disposer d’un hélicoptère dédié au SAMU.

Un appareil majestueux pour le CHU de Dijon

Lorsque les pales se mettent en marchent, on retient son souffle. Effectivement, si le H145 T2 décolle, c’est forcément pour la prise en charge de situations complexes. Cet appareil sort sous les directives du centre d'appel du SAMU-21 du CHU Dijon, dès que c’est nécessaire. Les missions sont interrégionales et en cas de besoin, il peut intervenir dans les départements limitrophes.

Une cabine plus spacieuse

Avec une envergure totale de 11m, le H145 T2 dispose d’un agencement unique, conçu spécialement pour des transports sanitaires. Grâce à un accès aisé par la cabine, il peut accueillir, outre l’équipage, une équipe médicale composée de 3 personnes (un médecin, un infirmier, un ambulancier ou un interne en formation ou un médecin expérimenté sénior).

Un patient peut être embarqué par l’arrière de la machine, sur un brancard sur roues, en position allongée ou semi-assise. Il offre des conditions de travail optimisées aux équipes médicales, puisqu’il a été pensé de la même façon que pourrait l’être une ambulance. Il dispose d’un système permettant de charger un brancard sur roues directement dans la cabine, ce qui évite des mobilisations pour le patient.

Un brancard peut être chargé directement dans l'hélicoptère du CHU de Dijon - CHU Dijon Bourgogne

De longs mois de préparation

L'ensemble de l’équipe du SAMU-21, du Centre Régional Universitaire des Urgences (CRUU) et du service Achats ont travailler en commun dans les choix et dans toutes les options de l’agencement de l’intérieur. « Une conception unique et tellement fonctionnelle qu’elle pourrait même être proposée à Airbus pour un développement en série », précisent les pilotes.

Un hélicoptère nouvelle génération

De par ses dimensions et ses performances, l’appareil dispose d’un volume cabine supérieur à son prédécesseur et d’un emport complémentaire. Il s‘adapte aux contraintes techniques, géographiques et climatiques.

Par rapport à ses prédécesseurs, il est équipé :

- De moteurs plus puissants,

- Un système de pilotage automatique

- Une station météo embarquée,

- Un réservoir plus grand, pour une autonomie supérieure, qui permet d’effectuer plus de missions, et plus lointaines.

- De moyens de communication internes et externes permettant les communications radio téléphoniques bidirectionnelles entre l’équipe navigante technique et l’équipe médicale embarquée, ainsi qu’entre l’équipe navigante technique ou l’équipe médicale en vol et les bases au sol (SAMU, pompiers, infrastructure aéroportuaire…).

Il pourra prochainement recevoir des Jumelles à Vision Nocturne (JVN), technologie réservée jusque-là à l’armée.

L'intérieur du nouvel hélicoptère du CHU de Dijon - CHU Dijon Bourgogne

Une équipe dédiée

Une équipe composée de 6 pilotes de la société Mont Blanc Hélicoptères (MBH), 5 assistants de vol et un mécanicien est dédiée spécialement à cet hélicoptère. Basé actuellement à l’aéroport Dijon Bourgogne, l’appareil est révisé tout au long de l’année, ce qui conduit à des temps d’immobilisation réguliers, durant lesquels un appareil de remplacement est prévu.

Les partenaires

Fonctionnement : une prestation annuelle coûte environ 2 200 000€, selon le nombre d’heures réalisées. La mise à disposition de l’hélicoptère est soutenue par l’Etat dans le cadre des financements des secours d’urgence et des missions d’intérêt général.

En projet : Après chaque mission, l’hélicoptère rejoint l’aéroport Dijon-Bourgogne pour être stationné. Un projet de 2ème hélistation est en cours, ce qui permettra de stationner l’appareil au CHU. Cette nouvelle infrastructure donne également lieu à un accompagnement de la part de l’Etat et de la Région.

Données de vols en 2020

 587 missions

 477 transferts

 110 interventions primaires

 Total de 767 heures