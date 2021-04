Le CHU de Dijon recrute de toute urgence pour renforcer ses équipes

Le CHU de Dijon-Bourgogne a un grand besoin de renfort ! Il lance ce mardi un appel pour trouver quarante infirmiers ou infirmières et cinquante aides soignantes. Les postes sont à pourvoir immédiatement.

Après un an déjà de crise sanitaire, les personnels du CHU de Dijon Bourgogne sont fatigués. C'est pour cette raison et pour leur permettre de souffler un peu que l'établissement de santé cherche à recruter de toute urgence quarante infirmiers et infirmières ainsi qu'une cinquantaine d'aides soignants.

Les postes sont à pourvoir immédiatement. Il s'agira d'un mois de CDD minimum et le centre hospitalier universitaire dijonnais est même prêt a signer un CDI tout de suite aux infirmièr(e)s qui le souhaitent.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'hôpital de Dijon a lancé cet appel ce mardi sur les réseaux sociaux. Il s'agit de renforcer tous les services du CHU, Covid et hors-Covid. Depuis un an le personnel est très sollicité, et les agents ont besoin de nouveaux collègues. L'appel est ouvert aux professionnels de santé du secteur public ou du secteur privé.

Le CHU a mis en place une adresse mail pour recevoir les candidatures. Il faut les envoyer à : soutien.covid@chu-dijon.fr