Le CHU de Dijon s'investit pour soutenir le don d'organes

Le CHU de Dijon a relayé ce jeudi 22 juin la 17eme journée nationale du don d'organes. Des professionnels de santé, des bénévoles et des personnes greffées ont témoigné.Le CHU de Dijon est le seul établissement à pratiquer la greffe cardiaque et rénale.

57 000 Français vivent grâce à un organe greffé! En 2016 dans notre pays ce sont plus de 5 800 opérations qui ont été réalisées pour implanter un rein, un cœur ou un poumon. Mais ces chiffres sont un peu l'arbre qui cache la forêt quand l'on sait que des milliers de patients sont en attente d'une greffe. C'est pourquoi l'Agence de la biomédecine lance ces jours-ci une campagne de promotion du don d'organes. Et à Dijon comme partout en France le CHU relayait ce jeudi la 17e Journée nationale consacrée au don d'organes.

Le docteur Anne-Lise Fanton pneumologue au CHU de Dijon suit Franck, 35 ans, un patient qui a été transplanté de deux poumons. Sans l'opération "il ne serait plus là aujourd'hui". © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est ainsi qu'un stand d'information était installé Hall A, et, pour expliquer l'importance du don d'organes, de nombreux témoignages. Ceux de professionnels de santé, de bénévoles associatifs et bien sûr de personnes greffées. En 2016, au CHU de Dijon (seul établissement de soin en Bourgogne à pratiquer la greffe cardiaque et rénale)10 greffes cardiaques et 58 greffes rénales ont été réalisées.

La belle histoire de Jean et Marie, deux Dijonnais de 66 et 63 ans.

Arrivé à l'âge de la retraite les médecins se sont aperçus que les reins de Jean ne fonctionnaient plus vraisemblablement à cause d'une maladie génétique, et au mois de février 2016, c'est la double opération: Marie a donné l'un de ses reins à son époux.

Jean a du subir la greffe d'un rein suite à une maladie génétique, sa donneuse est sa propre épouse. La double opération s'est déroulée au CHU de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

En 2016 ce sont, très précisément, 5.891 greffes qui ont été réalisées en France parmi elles: 477 coeurs, 371 poumons, 1 322 foie ou encore 3 615 reins. En 5 ans, le nombre d'opérations a bondit de + 17 %. Mais 22 600 patients étaient toujours en attente d'une greffe en 2016 en France.

-Le don d'organes est anonyme et gratuit et, si vous êtes opposé au fait de donner l'un de vos organes après votre mort, depuis le 1er janvier, il faut vous inscrire sur le registre national des refus sur internet il est également possible de faire connaître votre (dernière) volonté en vous confiant à des personnes de votre entourage de vive voix ou par écrit.