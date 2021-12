Le CHU de Dijon s'organise face à la 5e vague de Covid

Alors que les hospitalisations pour Covid sont reparties à la hausse le weekend dernier, le CHU de Dijon a lancé quelques aménagements et se projette sur les semaines à venir qui risquent d'être tendues. La directrice du CHU de Dijon Nadiège Baille fait le point sur France Bleu Bourgogne

France Bleu Bourgogne : quelle est la situation au CHU ce jeudi matin en termes d'hospitalisations liées au Covid ?

Nadiège Baille : Nous sommes à 55 patients hospitalisés, 16 en réanimation à cause du Covid. La situation est stable depuis deux ou trois jours, mais on a eu une forte progression le weekend dernier. Ce sont majoritairement des patients non-vaccinés. Certains n'ont pas reçu toutes les doses. Et puis d'autres ont déjà deux doses mais ont des pathologies et des facteurs de risques particuliers. Mais ce sont essentiellement des non-vaccinés.

Et vous avez suffisamment de place pour accueillir tout le monde ?

Si on se compare à la première vague, on était à plus de 350 patients hospitalisés, mais on avait tout déprogrammé. Donc, à côté, on avait fait de la place, si j'ose dire, pour accueillir les patients. Là, hier, il y avait aucun lit de médecine disponible, 0 lit de chirurgie disponible et 2 lits de soins intensifs disponibles sur les 1200 lits du CHU. Donc oui, nous sommes très fortement en tension et vous voyez bien que 17 patients de plus en un seul weekend, ça veut dire qu'il faut accélérer des sorties.

Est-ce qu'il y a beaucoup d'interventions non urgentes qui sont déprogrammées ?

On est autour de 20 - 25 % de déprogrammations, parfois un peu plus sur certaines spécialités. Mais je dois dire que nous n'avons jamais retrouvé notre niveau d'avant crise et ce que nous avons fait là, avec le plan blanc, c'est également déprogrammer les soins non urgents pour les patients de médecine. On parle beaucoup de la déprogrammation de chirurgie, mais nous avons également une déprogrammation en médecine sur des bilans qu'on peut reporter, des soins.

La CGT de l'hôpital s'inquiète et dit que vous pourriez être amenée à supprimer les congés de fin d'année pour les soignants. C'est ce que vous envisagez ?

Nous faisons tout pour les maintenir ces congés. Les équipes sont fatiguées. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment préserver au maximum les vacances de fin d'année. C'est un moment important. Mais je ne peux rien promettre du tout parce qu'évidemment, si on était dans une situation absolument catastrophique, on serait amené à décaler ces congés. Pour l'instant, nous faisons appel à du volontariat.

On aurait souhaité recruter et on a des postes vacants. Nous avons recruté, mais nous n'avons pas recruté assez par rapport à nos besoins. Donc là, ce que nous faisons, c'est que nous faisons appel à tout type de renforts. On mobilise des étudiants pendant leurs périodes de vacances sur la base du volontariat. On mobilise également les professionnels sur la base d'heures supplémentaires que nous rémunérons et le gouvernement a mis des dispositions d'heures supplémentaires majorées. On fait appel aux professionnels libéraux également, aux professionnels retraités. Et avec l'Agence régionale de santé, nous faisons également appel à des professionnels d'autres établissements pour lesquels il y a une déprogrammation d'activité et qui seraient volontaires.