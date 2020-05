Le CHU de Dijon se prépare à l'après coronavirus

Depuis le 11 mai 2020, et le déconfinement progressif de la population, une nouvelle étape a été franchie dans la gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus Covid-19. En Bourgogne-Franche-Comté, le virus reste néanmoins présent, ce qui appelle toujours à la plus grande des vigilances.

Pour le CHU Dijon Bourgogne, c’est une période hautement stratégique qui s’est engagée. L’enjeu est en effet de trouver le juste équilibre entre réactivation progressive des activités hors Covid-19 et réversibilité rapide des capacités, en cas de rebond.

Le déconfinement, une étape majeure dans la lutte contre le Coronavirus Covid-19

« Au plus fort de la crise sanitaire, 387 lits étaient mobilisés pour les patients atteints de Covid-19, dont 101 lits de réanimation, soit plus de 30% des capacités en hospitalisation complète de notre établissement », indique Nadiège Baille, la Directrice Générale du CHU Dijon Bourgogne.

La directrice du CHU de Dijon Bourgogne Nadiège Baille est notre invitée © Radio France - Arnaud Racapé

Quelle organisation au CHU Dijon Bourgogne ?

Durant toute cette période épidémique, les services du CHU ont été réorganisés pour garantir, dans des conditions de sécurité optimales, la continuité des soins d’urgence et de recours pour les patients hors Covid-19, comme des circuits dédiés à la prise en charge des AVC ou des infarctus du myocarde, ou encore les patients atteints de cancers.

Les ajustements organisationnels ont permis d’assurer une prise en charge des patients dans les différents services, voire même d'absorber l’augmentation d’activité enregistrée sur la période, comme ce fut le cas en Cancérologie ou au sein de la Maternité.

Déconfinement, synonyme de nouveaux défis ?

Si le déconfinement progressif de la population marque une nouvelle étape dans le lutte contre le Covid-19, pour le CHU Dijon Bourgogne, cette période stratégique est synonyme de nouveaux défis à relever. Cela implique notamment de trouver le juste équilibre, en termes d’organisations, entre l’engagement à poursuivre la prise en charge des patients atteints de Covid-19 et la volonté de réactiver progressivement certaines activités.

La priorité du CHU Dijon Bourgogne

La priorité du CHU Dijon Bourgogne reste la même : ne faire perdre aucune chance aux patients, quelle que soit leur pathologie, et les accueillir dans les meilleures conditions de sécurité.

Les activités urgentes et semi- urgentes, qui nécessitent une prise en charge immédiate ou rapide, sont toujours assurées, comme ce fut le cas au plus fort de la crise épidémique.

Les activités de recours (activités hautement spécialisées non pratiquées dans les autres établissements de santé de la région), qui nécessitent une prise en charge au CHU, sont, elles aussi, maintenues.

Les prises en charge de patients atteints de Covid-19 se poursuivent, de façon sécurisée, au moyen de circuits dédiés.

Enfin, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans les jours et les semaines à venir, le volume d’activités programmées continuera progressivement de croître.

« L’impact Covid-19 va durablement peser sur le capacitaire total de notre CHU. _Près de 70 lits resteront ainsi mobilisé_s, représentant 6% de nos capacités en hospitalisation complète », précise Nadiège Baille.

Quelles mesures pour les patients qui viennent au CHU?

Pour protéger les patients qui se déplacent au CHU, des mesures concrètes ont été adoptées comme la réorganisation des locaux pour limiter la promiscuité entre patients, l'élargissement des plages horaires de prise en charge pour fluidifier leur parcours, l'optimisation du temps d’hospitalisation, le déploiement d’une signalétique qui indique visuellement les sens de circulation et les mesures de distanciation, le renforcement des mesures d’hygiène ou encore le strict respect des gestes barrières par tous les personnels de l’établissement.

L'une des entrées du CHU de Dijon Bourgogne © Radio France - Sophie Allemand

Des supports de communication

Pour la bonne information des patients, des supports de communication dédiés leur sont adressés, avant leur venue, afin de les guider au mieux. Et les secrétariats médicaux se tiennent à leur disposition, par téléphone ou par e-mail, pour répondre à leurs questions. Pour en savoir plus, les usagers sont invités à se rendre sur le site internet du CHU Dijon Bourgogne et à consulter l’onglet dédié « Ma venue à l’hôpital » :

En cas de rebond de l'épidémie ?

La réversibilité rapide des capacités de prise en charge en cas de rebond, est une nécessité. Dans les jours et semaines à venir, la Direction Générale du CHU Dijon Bourgogne, en lien étroit avec la communauté médicale et les autorités sanitaires régionales, va continuer d’observer finement le niveau de circulation du Covid-19 sur le territoire régional. L’enjeu ? Pouvoir réarmer rapidement des lits dédiés à la prise en charge de patients atteints de Covid-19, si la situation le nécessite. Parmi lesquels des lits de réanimation et de soins intensifs.