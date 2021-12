Le CHU de Dijon va recruter une vingtaine d'infirmiers d'ici le début de l'année 2022

Préparez votre C.V et votre lettre de motivation : le C.H.U de Dijon va recruter une vingtaine d'infirmiers d'ici le début de l'année 2022. Ils vont garnir un nouveau service qui sera créé en début d'année prochaine, ainsi que trois autres services qui vont bénéficier de hausse d'effectif.

Des recrutements pensés avant la crise du COVID

Cette vague de recrutement sera sur des contrats en CDI (Contrat à Durée Indéterminée), pour des infirmiers de l'hôpital qui souhaitent une mutation. Autre piste, aller chercher des profils qui sortent d'école d'infirmiers. C'est en partie pour doter un tout nouveau service qui va ouvrir d'ici le début de l'année prochaine, qui traitera qui des cas de chirurgie pour les plus de 65 ans. Il aura 17 lits. "On a une demande croissante qu'on a pu traiter jusqu'à présent, explique Quentin Garnier, directeur adjoint des ressources humaines au CHU, mais là l'objectif c'est d'anticiper les demande croissantes en médecine gériatrique."

"Cette création de service et de postes a été pensée avant le COVID", explique Quentin Garnier, directeur des ressources humaines au CHU

Cette nouvelle ne sort pas de nulle part, elle a été "pensée avant le COVID, poursuit le fonctionnaire. C'est vraiment un besoin de long terme, identifié, sur les besoins de santé de l'ensemble du territoire. C'est une nouvelle aventure."

Un service qui pourrait aider en cas de poussée du COVID dans la région

Cette nouvelle arrive alors que la 5è vague est de plus en plus violente chaque jour en France et en Côte-d'Or : le taux d'incidence grimpe à 292 cas pour 100 000 personnes dans le département, selon les dernières données de Santé Publique France. "En cas de crise épidémique ou autre, on est en train de se poser la question : comment on organise notre hôpital ? Et à ce stade on est en train d'y travailler, je ne peux pas encore dire quel service va y contribuer", explique Quentin Garnier.