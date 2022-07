Le CHU de Lille propose des groupes de parole aux femmes ayant vécu un déni de grossesse

C'est une première en France. Le CHU de Lille a créé un groupe de parole pour les femmes ayant fait un déni de grossesse. Cela concerne une grossesse sur 500 et pourtant, c'est un sujet dont on parle peu. Témoignage.

Pour la première fois en France, un centre hospitalier met en place des groupes de parole pour les femmes ayant vécu un déni de grossesse. Depuis octobre 2021, le CHU de Lille propose des séances, le premier mardi de chaque mois, à la maternité Jeanne de Flandre, animées par une sage-femme, une pédopsychiatre et une maman concernée.

Cette maman, c'est Charlotte Lefebvre, 33 ans, habitante de Beuvrages. Son fils Martin est né il y a quatre ans, le 30 janvier 2018. Quelques heures seulement après que Charlotte a appris qu'elle était enceinte. Pendant neuf mois, elle n'a eu aucun signe : pas de ventre arrondi, elle continuait à prendre la pilule, à avoir ses règles. Mais des douleurs au dos la contraignent à se rendre aux urgences, une échographie montre la présence de ce bébé caché le long de sa colonne vertébrale. "A 13h, j'ai appris que j'étais enceinte, à 13h40, j'avais le corps d'une femme enceinte de neuf mois. J'ai conscientisé cette grossesse, et Martin a repris sa place", raconte-t-elle.

Le Dr Catharina Schoemaker, pédopsychiatre à la maternité Jeanne de Flandre, propose des groupes de parole pour les mères ayant fait un déni de grossesse. © Radio France - Cécile Bidault

Une grossesse sur 500

Ce déni se produit lors d'une grossesse sur 500 en France, ce n'est pas négligeable, et pourtant le phénomène est encore mal connu, associé à des drames comme des infanticides, qui sont rarissimes. Catharina Schoemaker, pédopsychiatre à la maternité Jeanne de Flandre, elle est à l'origine des groupes de parole qui sont aujourd'hui proposés aux femmes ayant fait un déni de grossesse : "il n'y a pas si longtemps, le déni de grossesse était tabou", note-t-elle, "ce tabou se lève progressivement, les soignants sont de plus en plus sensibilisés. Il faut en parler. C'est le tabou qui crée la difficulté, pas le fait qu'il y ait déni de grossesse. Quand on l'intègre tranquillement dans son histoire, ça prend sa place".

Les groupes de parole ont lieu chaque premier mardi du mois, de 16h30 à 18h à la maternité Jeanne de Flandre, à Lille. Renseignements et inscriptions : groupedeparole@chu-lille.fr.

Charlotte Lefebvre a créé une page Facebook sur le déni de grossesse.