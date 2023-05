Le CHU de Lille s'est doté d'une filière spécialisée pour traiter l'endométriose

C'est une maladie gynécologique qui touche une femme sur dix de l'adolescence à la ménopause : l'endométriose. Le CHR de Lille a créé en janvier 2023 EndoCHU, une filière de soins spécialisée dans son traitement, avec un hôpital de jour, une ligne téléphonique dédiée (03.20.44.64.83) et une adresse mail (endochu@chu-lille.f r). La cheffe du service de chirurgie gynécologique de l'hôpital de Lille, la professeur Chrystèle Rubod dit Guillet, était au micro de Thomas Schonheere sur France Bleu Nord pour détailler le fonctionnement de l'EndoCHU.

Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'endométriose ?

Cette pathologie est liée aux cellules de l'endomètre, qui sont les cellules à l'intérieur de l'utérus, elles le tapissent. Le problème avec l'endométriose, c'est qu'elles s'installent ailleurs dans l'organisme et principalement dans l'abdomen. Ces cellules hors-utérus vont se développer, vont saigner pendant les règles et vont créer des lésions.

Cette maladie a des symptômes, les règles peuvent devenir de plus en plus douloureuses. Et puis, selon les organes qui sont touchés, par exemple la vessie, l'intestin ... il va y avoir des symptômes complémentaires comme des troubles de la miction, du sang dans les urines, de la constipation et de la diarrhée.

Les lésions à l'intérieur de l'abdomen et sur l'appareil génital peuvent aussi entraîner des troubles de la fertilité et des difficultés à tomber enceinte. On pense qu'entre 20 à 40 % des femmes infertiles le sont à cause de l'endométriose.**

**Pourquoi avoir créé une filière dédiée à cette maladie ? On ne peut pas la traiter ailleurs qu'à l'hôpital?

Ce n'est pas qu'on ne peut pas la traiter ailleurs qu'à l'hôpital, c'est qu'il faut assurer une continuité des soins. Il y a des besoins, les patientes sont nombreuses. En discutant avec les patientes et des associations de patientes, elles nous expliquent qu'il est difficile d'accéder aux soins, difficile d'accéder à un rendez vous avec un spécialiste. Les délais pour avoir un diagnostique sont longs. Il y a en moyenne sept ans entre l'apparition des symptômes et des douleurs et le diagnostique. Comme ces symptômes ont un impact important, il est important que des filières de soin se mettent en place, et qu'elles soient proches des patientes. Avec l'EndoCHU, on va faire le diagnostic et envoyer les patientes vers les centres les plus à même de les aider, ça peut être le CHR, où on va pouvoir apporter une réponse à des cas plus importants.

En quoi consiste ce parcours de soins dédié ?

L'idée, c'est que le circuit de soin du patient est facilité, il aura immédiatement un rendez vous avec le médecin dont il a besoin. Comment on fait ? On a réorienté, réorganisé le parcours dans le CHU, on a mis en place un numéro unique et une adresse mail pour exposer son problème. Grâce à ça, on va pouvoir réorienter les malades soit au sein de notre CHU, soit vers l'extérieur. Si le cas est plus complexe, on leur fera remplir un questionnaire dans notre nouveau logiciel. Ces questions vont permettre de savoir si la patiente a besoin de procréation médicale assistée, de chirurgie. Et puis, pour les cas extrêmement complexes, on va pouvoir discuter de leur dossier dans des réunions de concertation pluridisciplinaire où on met autour de la table tous les spécialistes de l'endométriose.

Vous l'avez dit il y a un instant, il faut en moyenne sept ans avant d'être diagnostiqué. Comment vous l'expliquez ?

On ne sait pas diagnostiquer automatiquement une endométriose quand on va chez son médecin généraliste. Quand on dit 'j'ai mal pendant que j'ai mes règles', il peut plusieurs explications. Tout d'abord, les symptômes ne sont pas forcément spécifiques de l'endométriose. On peut avoir des douleurs de règles et ne pas avoir cette maladie.

Ensuite, on est un petit peu tous responsable : les médecins ont été mal formés à cette pathologie pendant longtemps. Elle n'est au programme des études médicales que depuis 2020. On abordait les questions de l'infertilité et de la douleur, mais pas celles spécifiques à l'endométriose. Les médecins ont donc progressé petit à petit sur ce diagnostic.

Il y avait aussi peut-être un manque d'information des patientes et une banalisation de la douleur durant les règles, alors qu'elles ne sont pas normales.

En tous cas, cette maladie est davantage prise en compte aujourd'hui. La preuve en est avec cette filière spécialisée au CHU de Lille.