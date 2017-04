Le CHU de Limoges condamné pour non dépistage de la trisomie d'un bébé

Le CHU de Limoges a été condamné dans l'affaire du non dépistage d'un bébé trisomique. Il devra verser 80 mille euros à la famille.

Le CHU de Limoges a été condamné dans l'affaire du non dépistage d'un bébé trisomique d'un couple de Charente-Maritime. Un risque d'abord mis en lumière par un laboratoire mais contredit par l’hôpital suite à un contre examen. Le tribunal administratif de Limoges parle de faute caractérisée et condamne le CHU à 50 mille euros d’indemnités pour la mère et 30 mille euros pour le père. On ignore pour l'instant si l'une des parties compte faire appel, sachant que la famille demandait plus de 230 mille euros d’indemnités.