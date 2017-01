Le CHU de Limoges en plein renouveau, un Dupuytren 2 verra le jour en 2018

La première pierre de l'hôpital Dupuytren 2 a été posée ce vendredi 20 janvier. Au total, 500 millions d'euros seront investis pour moderniser et rénover le CHU de Limoges.

C'est un deuxième hôpital en fait : 26 000 mètres carrés, quatre étages, 340 lits dont 80 % de chambres individuelles. Un bâtiment moderne, respectueux de l'environnement, avec internet et la télé dans les chambres pour les patients.

12 services vont déménager

Ce chantier permet aussi de faire respirer Dupuytren 1, le bâtiment historique qui a plus de 40 ans. Douze services vont se retrouver à terme dans le nouvel hôpital. Cela libérera trois étages et 20 000 mètres carrés dans l'ancien bâtiment, qui lui aussi va subir un gros lifting.

On aura désormais deux entrées principales : une à Dupuytren 1, l'autre à Dupuytren 2. Dupuytren 2 qui ouvrira ses portes à la fin de l'année 2018. Près de 6 000 personnes travaillent tous les jours sur le site du CHU de Limoges. Un CHU où on comptera 300 places de parkings supplémentaires dans un an et demi.