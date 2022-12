Le CHU de Limoges en pleine soirée du Nouvel An

Ils sont trois cette nuit à réceptionner les appels au 15, contre deux une nuit normale. Les assistants de régulation médicale sont les premiers interlocuteurs lorsqu'on appelle le numéro d'urgence, et ils orientent en fonction de la gravité de la situation. Le service se prépare à un possible afflux d'appels pour la nouvelle année, mais Dominique Cailloce, le responsable du Samu 87, n'est pas inquiet : "On a prévu. On a dimensionné le nombre d'assistants de régulation médicale comme pour le réveillon de Noël".

Trois assitants de régulation médicale répondront aux appels au 15 la nuit de la Saint-Sylvestre, contre deux habituellement. © Radio France - Pierre Frasiak

Le réveillon du nouvel an, une soirée chargée

En début de soirée l'activité reste calme, mais cela ne veut pas dire que le réveillon sera tranquille. "On sait que ça va être une forte soirée", assure Marie, l'une des assistantes de régulation. Au bureau d'à côté, casque sur la tête, Flora aussi répond au téléphone et elle a déjà eu un avant-goût des accidents du Réveillon : "Tout à l'heure on a eu un monsieur qui s'est blessé en ouvrant ses huîtres."

Lauriane, auxiliaire de puériculture, et Kévin, infirmier, exercent aux urgences pédiatriques. © Radio France - Pierre Frasiak

A quelques dizaines de mètres, aux urgences pédiatriques, on compte 10 à 15 jeunes patients victimes de fièvres et de vomissements. Dans la soirée, d'autres arrivées sont attendues pour ce réveillon : "Le soir du 31 souvent les parents sont au repas, et à côté les enfants peuvent faire des chutes car ils ne sont pas trop surveillés, explique Lauriane, auxiliaire puéricultrice. Donc on a beaucoup de traumatismes, ou sinon ils ont avalé trop de chocolats donc ils ont mal au ventre !"

Visite de la préfète

La préfète de la Haute-Vienne, Fabienne Balussou, s'est rendue aux urgences pédiatriques et au Samu pour saluer les personnels soignants au travail en cette nuit de la Saint-Sylvestre. Comme l'an passé, les deux services ont eu droit à boîte de chocolat.