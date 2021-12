Coronavirus : le CHU de Montpellier cherche des renforts

Le conseil scientifique craint une désorganisation de la société à partir de janvier à cause du variant Omicron. L'extrême contagiosité de ce variant pourrait perturber l'activité dans de nombreux secteurs (supermarchés, transports, hôpital, école...) à cause d'une multiplication des arrêts de travail et de l'absentéisme. L'Assurance maladie n'est pas en mesure de fournir le nombre d'arrêts maladie délivrés ces derniers jours , mais d'après l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, ils sont en augmentation.

Le CHU de Montpellier lance un appel à candidatures

Au CHU de Montpellier, on anticipe en lançant une campagne de recrutement. Les besoins sont importants et il n'est plus possible de compter sur des renforts extérieurs venus de régions moins touchées par la crise sanitaire, comme en début de pandémie.

"Nous devons nous organiser au plus vite. Pendant les fêtes de fin d'année, il va y avoir certainement une contagion très forte, donc janvier va être très difficile pour nous et il nous faut donc anticiper en termes de ressources soignantes. On recherche des infirmiers prioritairementdes infirmiers de soins critiques et de médecine sur des contrats plus ou moins longs, et aussi des aides soignants qui peuvent travailler sur tout secteur de médecine. Parce que, parallèlement au Covid, le CHU de Montpellier continue de conduire tous les nouveaux projets. Et c'est ce challenge que l'on poursuit. D'arriver à tout mener de front. Il faut qu'on anticipe et qu'on puisse apporter de nouvelles forces vives" précise Frédéric Barge, cadre de santé au CHU de Montpellier.

Si vous souhaitez être candidat, il faut envoyer votre CV, une lettre de motivation et votre diplôme ainsi que vos disponibilités à recrutementannonce@chu-montpellier.frp.