Le CHU de Montpellier 5e meilleur hôpital de France

Le classement annuel des meilleurs hôpitaux français du journal Le Point classe le CHU Lapeyronie de Montpellier 5e sur plus de mille établissements testés. Une progression pour le CHU Lapeyronie, classé à la 7e place en 2018.

Montpellier, France

Le magazine Le Point a interrogé plus de 1 000 hôpitaux publics et privés puis épluché leur activité, leurs équipements, leur taux de mortalité pour établir le palmarès 2019 des hôpitaux de France. Même si Bordeaux conserve la première place du classement, Montpellier est en forte amélioration et gagne deux places pour se hisser en cinquième position.

L'hebdomadaire propose aussi un classement détaillé dans plus de 70 spécialités, de la chirurgie des ligaments du genou jusqu'à la chirurgie cardiaque.