Le CHU de Montpellier compte désormais trois malades atteints de coronavirus Covid-19

L'Agence régionale de santé Occitanie confirme deux nouveaux malades infectés par le coronavirus Covid-19 et hospitalisés au CHU de Montpellier ce vendredi soir 28 février. L'un est l'épouse du premier patient admis hier. L'autre est distinct, une personne qui a séjourné en Emilie-Romagne en Italie.

Deux nouveaux patients ont été confirmés positifs au coronavirus ce vendredi 28 février et pris en charge au CHU de Montpellier

Deux de plus. Le Ministère de la Santé confirme ce vendredi 28 février deux nouveaux cas de coronavirus Covid-19 à Montpellier. L’un d’eux est l'épouse du premier malade hospitalisé la veille. Cette femme, âgée de 29 ans, a été à son tour prise en charge dans le service d’infectiologie du CHU de Montpellier. Son état clinique ne présente pas de signe de gravité. Elle était ces dernières heures avec leurs deux enfants dans une aile du service pédiatrique et présentait des symptômes pouvant être ceux du virus.

L’autre cas est distinct

Pour ce troisième cas, il s'agit d'après l'ARS d'un patient âgé de 41 ans, domicilié dans la périphérie de Montpellier et dont l'état là non plus ne présente rien d'inquiétant. Cette personne n’a pas de lien avec l'autre famille, mais elle a séjourné récemment en Émilie-Romagne, région italienne. Les autorités sanitaires ont lancé des investigations pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché à ce patient.

Lors d'une conférence de presse plus tôt dans la journée, l'agence régionale de santé s'est voulue rassurante après la détection du premier cas, rappelant que ni l'Occitanie, ni la France n'étaient en situation épidémique.

La France compte ce vendredi soir 19 nouveaux cas, portant le bilan total à 57 cas depuis le début de la contagion dans l’hexagone, selon les autorités de santé.