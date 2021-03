Le CHU de Montpellier déclenche le niveau 3 du plan blanc pour renforcer son service de réanimation

Le CHU de Montpellier voit le nombre de patients hospitalisés augmenter régulièrement et s'apprête à prendre en charge des patients venus de régions plus touchées par le Covid-19 comme la région Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. À la demande de l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'hôpital a donc déclenché le niveau 3 du plan blanc. Ce niveau va permettre au CHU d'augmenter sa capacité d'hospitalisation en soins critiques, c'est à dire en réanimation pour les patients Covid et non Covid.

Renforcer le service de réanimation

Pour cela, une trentaine de professionnels de santé vont être réaffectés, médecins, infirmiers et aides-soignants habituellement positionnés dans d'autres secteurs, en particulier dans les blocs opératoires ou dans les "salles interventionnelles", comme par exemple en cardiologie ou en gastro-entérologie.

À ce jour, 36 patients Covid sont hospitalisés en réanimation et tous les lits de réanimation sont occupés par des patients, Covid et non Covid. Ces derniers ont des pathologies qui nécessitent une prise en charge réanimatoire. C'est le cas pour des personnes polytraumatisées après un accident grave de la route ou celles qui ont subi un accident vasculaire cérébral (AVC) grave.

Cette réorganisation des services est, pour le moment, prévue pour les trois prochaines semaines.

Certaines interventions déprogrammées

Une des conséquences de ce renforcement en réanimation, c'est la déprogrammation d'une partie des interventions. Mais Julie Durand, secrétaire générale du CHU de Montpellier, précise que "toutes les interventions prévues ne sont pas déprogrammées. Chaque équipe médicale, en fonction des ressources disponibles, revoit son programme opératoire et priorise les patients pour lesquels l'intervention doit absolument être maintenue." Donc, les patients concernés par les déprogrammation ont déjà contactés par le CHU. Pour les autres, rien ne change.