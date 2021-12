5ème vague Covid -19 : le CHU de Montpellier déclenche son plan blanc

Pour faire face à la cinquième vague de Covid, le CHU de Montpellier déclenche son plan blanc ce mardi. Certaines opérations sont déprogrammées pour libérer du personnel et des lits. La population est invitée à consulter en priorité son médecin traitant plutôt que les urgences de l'hôpital.

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire qui se dégrade rapidement du fait de toutes les pathologies hivernales, le CHU de Montpellier a activé le niveau 2 de son plan blanc ce mardi 7 décembre. L’établissement adapte son organisation pour faire face à l’afflux de patients et concilier l’accueil de patients atteints de COVID-19 et tous ceux atteints d’autres pathologies.

Il appelle la population à privilégier la consultation de son médecin traitant en journée et le recours aux maisons médicales de garde, de n’appeler le SAMU qu’en cas de nécessité, de ne pas se présenter aux urgences sans y avoir été adressé par un médecin ou par le SAMU.

Limitation partielle des activités programmées

La cellule de crise du CHU a ainsi décidé de continuer la déprogrammation de certaines opérations pour libérer du personnel soignant et donc renforcer les capacités d’hospitalisation, en particulier en soins critiques.

Les patients dont l’hospitalisation est reportée seront contactés directement par le secrétariat médical du service concerné. Dans le cas où les patients ne seront pas recontactés, cela signifie que leur prise en charge au CHU de Montpellier est maintenue. Il n’est pas nécessaire que les patients prennent contact avec le CHU de Montpellier pour vérifier leur maintien ou l’annulation de leur hospitalisation.

Compte tenu de la situation épidémique, le CHU a décidé de limiter l’accès au CHU aux seuls patients. Ainsi, les accompagnants sont interdits dans les secteurs de consultations sauf pour les mineurs et les personnes dépendantes. Pour les patients hospitalisés, les visites sont interdites sauf accord express de l’équipe médicale pour les situations particulières et les secteurs spécifiques (1 parent en pédiatrie, soins palliatifs, soins critiques).

Vaccination & Gestes Barrières : Tous mobilisés !

Dans ce contexte, la cellule de crise du CHU de Montpellier appelle la population à continuer à se faire vacciner contre la COVID-19 et contre la grippe saisonnière pour les personnes éligibles et à respecter les gestes barrières, en tout lieu et à tout moment, afin de prévenir la propagation de l’épidémie.

Situation Covid au 7 décembre 2021

La situation sanitaire évolue de façon défavorable. Ainsi, au 7 décembre, 63 patients atteints de COVID-19 sont hospitalisés au CHU de Montpellier dont 23 dans des services de soins critiques. En parallèle, le niveau de d’activité hors COVID est exceptionnellement élevé, tant pour les urgences adultes que pour les urgences pédiatriques. Ces deux facteurs mettent en forte tension les capacités d’hospitalisation du CHU de Montpellier, en particulier pour les patients nécessitant une prise en charge en soins critiques.