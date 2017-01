Le CHU de Montpellier fait face à l'épidémie de grippe

La progression de l'épidémie est constante depuis Noel au CHU de Montpellier (Hérault). L'afflux de patients est élevé. L'hôpital a ouvert sept lits avec du personnel supplémentaire.

L'épidémie de grippe est d'une ampleur rare en France. La ministre de la Santé, Marisol Touraine a averti ce mercredi que le bilan serait "probablement lourd".

Afin que les nombreux patients soient pris en charge dans les meilleures conditions elle a appelé les hôpitaux publics comme privés à reporter les opérations qui ne revêtent pas un caractère urgent. Les urgences sont en effet au bord de la saturation.

C'est le cas au CHU de Montpellier ou 150 personnes sont reçues chaque jour aux urgences ( toutes pathologies confondues). Cela représente dix patients de plus que l'an dernier à la même période. Il s'agit de personnes âgées de plus de 65 ans dont la moitié sont porteuses du virus. Trois ou quatre doivent être hospitalisés pendant plusieurs jours. Des hospitalisations non urgentes ont donc été déprogrammées pour permettre l'accueil de ces patients mais ce n'est pas suffisant, il me manque actuellement vingt lits constate le docteur Richard Dumont chef des urgences du CHU Lapeyronie.

Hier on a créé une chambre dans la salle d'attente de traumatologie pour installer quatre personnes âgées( Dr Dumont)

L'hôpital a dû rappeler du personnel soignant pour faire face a cet afflux, heureusement il y a peu d'absentéisme actuellement malgré un taux de vaccination insuffisant déplore la direction du CHU.

Sète et Béziers aussi font face

A l'hôpital de Béziers on enregistre quatre cas avérés de grippe par jour mais la situation est sous contrôle. A Sète 66 personnes ont été diagnostiquées entre le 20 décembre et le 10 janvier, 45 ont dû être hospitalisées. L' hôpital a du trouver des lits supplémentaires , dix lits installés dans l'unité de jour.

Ne pas confondre grippe et gros rhume

Le CHU rappelle qu'il n'est pas utile de se rendre aux urgences si vous avez un peu de fièvre et le nez qui coule. La grippe se traduit par une forte fièvre, des courbatures, une toux sèche, des maux de tête. La prise en charge n'est nécessaire que pour les personnes les plus fragiles : personnes âgées, nourrissons, femmes enceintes, malades souffrant de maladies cardio respiratoires.

Le virus est contagieux, il y a quelques règles pour limiter sa propagation :

-Lavage des mains très régulier

-Limiter les contacts directs

-Eviter les lieux fréquentés

-Eternuer et tousser en se couvrant la bouche

-Port d'un masque si nécessaire