Le CHU de Montpellier, meilleur centre français en matière de fécondation in vitro

Avec le plus de 32%, le service d'aide a la procréation du CHU de Montpellier détient le meilleur taux de réussite en matière de fécondation in vitro en France. Classement édité par l'Agence de biomédecine.

Avec un taux de réussite au-dessus de 32%, le service d’aide à la procréation de l'hôpital Arnaud de Villeneuve (CHU de Montpellier) se classe en tête du dernier classement édité par l'agence de biomédecine. Autrement dit, à Montpellier, un tiers des processus de fécondation in vitro (transfert d'embryons) aboutissent à la naissance d'un enfant, quand la moyenne nationale est de seulement 20%.

Prise en charge individualisée

"Dans ce service, c'est tout une équipe qui travaille autour d’un couple, explique son responsable le professeur Samir Hamamah. Il ne s’agit pas d’être performant d’une année ou une autre, il s’agit de garantir un taux de succès satisfaisant pour un couple. Cela veut dire pour nous, un couple sur trois, quelque soit l’âge ou quelques soient les indications, un sur trois rentre avec un bébé à la maison."

"Un couple sur trois, c'est déjà énorme". Samir Hamamah, responsable du service d'aide à la procréation au CHU de Montpellier Copier

"Je vous rappelle que pour un couple en conception naturelle, s'il est considéré comme fertile, le taux de succès par cycle est en général de 20 à 25%… Nous on fait un peu mieux que la nature. Et en plus on peut congeler les embryons surnuméraires. La loi nous autorise à les garder cinq ans pour éventuellement les réimplanter."

"L'infertilité était perçue autrefois comme une maladie honteuse", Pr Hamamah Copier

Futurs parents

A Montpellier les couples qui se présentent ont en général quatre à cinq ans d'infertilité. Trois ans d'attente pour Camille. Cette Héraultaise de 29 ans et son mari viennent d'avoir leur premier enfant grâce à l'aide du service d'Arnaud de Villeneuve. Atteinte d'endométriose, elle a été orientée l'an dernier vers le service de PMA. "On nous a expliqué ce qu'est la Fiv, un embryon, son développement, le travail en laboratoire."

Une dizaine d'examens plus tard - bilans sanguins, échographies, spermogramme - c'est le premier rendez vous de PMA. "On rentre dans le vif du sujet, raconte Camille. On vous donne les ordonnances avec le traitement à suivre et le début des injections à faire. C'est le top départ".

Le parcours de Camille et son mari Copier

Jongler avec le temps et l'emploi du temps

Une course de fond. "Tout le long du traitement hormonal, il faut aller toutes les 48h à l’hôpital. Aller faire une prise de sang pour vérifier la pousse des ovocytes sur les ovaires avant qu’ils ne soient ponctionnés. Contraintes qui ne permettent pas une vie classique : difficile d’allier le travail, la vie personnelle. On ne peut rien planifier parce que tout se fait en fonction des injections et de la réaction de notre corps…"

La première tentative échoue, mais le deuxième embryon, qui a été congelé entre temps, sera le bon. En décembre dernier, Camille apprend qu'elle est enceinte. "C'est merveilleux, une délivrance. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse nous faire. Des services comme ça, pour eux c'est leur travail mais pour nous c'est toute notre vie."

"Le plus beau cadeau que l'on puisse nous faire". Camille, jeune maman Copier

200 à 210 bébés

Outre les Fiv, le centre est en pointe également dans le diagnostic pré-implantatoire, pour les couples souffrant de maladies génétiques graves. Il pratique aussi les inséminations, la préservation de la fertilité... En tout il prend en charge chaque année près de 600 couples. Entre 200 et 210 bébés viennent au monde grâce à ces équipes.