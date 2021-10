Le CHU de Montpellier, pilier du 3114, le nouveau numéro de prévention du suicide

Le gouvernement a lancé, ce vendredi 1er octobre 2021, le 3114, un nouveau numéro de prévention du suicide. Il est destiné à toutes les personnes en détresse et à leurs proches. Cette ligne téléphonique est confidentielle, gratuite et accessible 24h/24 et 7 jours sur 7. Sur tout le territoire français, dix centres gèrent les appels. Celui du CHU de Montpellier est l'un des trois centres de référence, dans la mesure où il fonctionne de jour comme de nuit.

Mesurer la détresse

Ces équipes, composées de trois infirmiers ou psychologues, reçoivent les appels dans un petit local, situé à côté de la caserne des pompiers de Vailhauquès. Inès Chappelon, interne en psychiatrie, en fait partie. Son casque sur les oreilles, elle écoute avec attention. Elle n'a que la voix et les mots pour comprendre la détresse, à l'autre bout du fil. Alors elle multiplie les questions.

"L'objectif, c'est de mesurer l'urgence pour savoir comment on doit intervenir, explique la professionnelle de 28 ans. On cherche à savoir si, au bout du fil, les personnes ont fait des préparatifs. Par exemple, certains ont écrit une lettre, d'autres ont déposé leurs animaux ou enfants, en sécurité, chez un ami." Les répondants se renseignent aussi sur les antécédents médicaux.

La réponse qu'on a aujourd'hui face à une personne suicidaire c'est 'Allez aux urgences!'. Là, ça va être de répondre de façon personnalisée en fonction des besoins - Professeur Philippe Courtet, chef des Urgences psychiatriques au CHU de Montpellier.

Il s'agit ensuite d'orienter les patients au mieux : contacter le médecin traitant, une association ou le SAMU, pour qu'il intervienne en urgence. Dans la majeure partie des cas, l'appel suffit. "Le fait d'exprimer sa souffrance permet de la réduire dans un grand nombre de cas", explique le Professeur Philippe Courtet, chef des Urgences psychiatriques au CHU de Montpellier.

Élodie Michel, coordinatrice du dispositif, explique qu'il ne faut pas hésiter à appeler le 3114 Copier

Des appels toute la nuit au lancement du 3114

Apaiser cette souffrance à distance, sans voir ne serait-ce que le visage de son interlocuteur, est-il possible ? "Soigner à distance, c'est un nouveau métier, concède Élodie Michel, coordinatrice du dispositif. Mais avec le Covid-19, les outils de téléconsultation se sont développés. Nous aussi on a fait des consultations à distance, en psychiatrie, et on a eu des résultats positifs."

Le 3114 fonctionne. Au lancement du dispositif, la première nuit, les répondants n'ont pas raccroché une seule minute. Certaines personnes appellent aussi plusieurs fois par jour. "Il faudra réfléchir à la manière de les prendre en charge au mieux, explique Élodie Michel. Mais pour l'instant, nous gérons."

Les professionnels de santé remarquent que beaucoup de personnes en détresse composent le numéro sans avoir d'envie suicidaire. "Je pense surtout aux personnes âgées et isolées, explique Inès Chappelon. On essaye de faire de notre mieux. On leur prend des rendez-vous médicaux, car l'outil informatique peut être, pour elles, compliqué à utiliser."

Inès Chappelon, interne en psychiatrie qui travaille au centre d'appels, répond souvent à des personnes âgées Copier

Le CHU de Montpellier, investi dans la lutte contre le suicide

Ce n'est pas un hasard si le CHU de Montpellier a été choisi pour être l'un des centres de référence du 3114. Il a lancé de nombreux dispositifs. Il a un service d'hospitalisation pour les patients qui ont tenté de mettre fin à leurs jours. À leur sortie de l'hôpital, ces patients sont ensuite suivis.

D'une part par le dispositif VigilanS : des professionnels de santé gardent contact avec eux par téléphone ou par courrier. D'autre part via une unité d'intervention, baptisée Restart, et qui a été créée en septembre 2021. Son rôle est de revoir le patient, trois jours après sa sortie de l'hôpital. Ces rencontres peuvent continuer, au besoin, physiquement ou à distance, sous forme de téléconsultation.