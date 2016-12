Le CHU de Montpellier fait face à l'épidémie de grippe

La direction du CHU de Montpellier se veut rassurante face à l'épidémie de grippe qui démarre. Les patients seront pris en charge comme d'habitude aux urgences, même en cette période de fêtes.

150 personnes transitent en moyenne chaque jour par les urgences du CHU de Montpellier. Parmi elles, en ce moment, une vingtaine pour la grippe. Pas de quoi inquiéter la direction du centre hospitalier. Même si certains personnels soignants sont en vacances, l'accueil des patients se fait sans problème.

"Traditionnellement, entre Noël et le jour de l'An, on a des fréquentations un peu plus élevées et donc on a des équipes un peu plus renforcées que d'habitude".