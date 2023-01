Le CHU de Montpellier va verser une prime aux salariés qui arrivent à recruter des infirmiers

Pour inciter les salariés du CHU de Montpellier à recruter des infirmiers, la direction a annoncé lors de ses Vœux le 24 janvier 2023 une "prime de cooptation", pour faire à la crise du recrutement dans l'hôpital public. "Les 12.000 professionnels du CHU - soignants, administratifs, logistiques, techniques - peuvent nous adresser des CV, et si le recrutement se réalise, la personne qui nous a adressé le CV recevra une prime de cooptation", explique Judith Le Page, DRH du CHU de Montpellier. "Un des meilleurs réseaux, c'est le bouche à oreille. On a potentiellement 12.000 ambassadeurs du CHU, et donc 12.000 recruteurs."

80 postes à pourvoir immédiatement

Ce système de parrainage concerne uniquement les infirmiers, les infirmiers de blocs et les infirmiers anesthésistes, car "c'est là où nous avons le plus de besoins", développe Judith Le Page. "Actuellement, nous avons 80 postes à pourvoir. Sur l'ensemble de l'année, c'est 350 nouveaux infirmiers dont nous avons besoin pour remplacer les départs, comme les départs en retraite et les congés parentaux", et pour augmenter le nombre d'infirmiers au CHU. La direction doit rencontrer les syndicats début février pour négocier le montant de la prime et les modalités d'application.

"Il faut savoir que le métier infirmier est en recul dans les hôpitaux publics, et dans les cliniques privées. En 2021, on a -0,8% d'infirmiers dans les hôpitaux et cliniques, donc c'est une problématique nationale. Et on a un nombre d'infirmiers en formation actuellement insuffisant pour répondre à l'ensemble des besoins", déplore Judith le Page.