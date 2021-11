Le CHU de Nantes demande de ne pas venir encombrer ses Urgences

A Nantes, le service des Urgences adultes fait face à taux d'occupation en hausse de 13% par rapport à la même période en 2019, année de référence avant la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'indique la direction du CHU dans un communiqué, précisant aussi qu'aux urgences pédiatriques, "la tendance est le même alors que l'épidémie de bronchiolite n'a pas atteint son pic en Loire-Atlantique, et que l'épidémie grippale commence tout juste." Un phénomène qui dure, et non plus lié à des pics d'activités '"absorbables dans les organisations."

"Se présenter aux urgences sans y avoir été adressé par un médecin ou par le Samu Centre 15 doit être exceptionnel" - la direction du CHU de Nantes

Les urgences adultes prennent en charge plus de 250 patients en moyenne par jour, certains étant même contraints à rester au-delà des 24 heures. "Les conditions d'accueil et d'attente ne sont pas optimales", reconnaît la direction du CHU qui évoque "des difficultés qui entraînent une insatisfaction pour les patients, leurs proches, et également pour les professionnels qui les prennent en charge et qui ont à cœur la qualité des soins et l'accompagnement."

La direction du CHU affirme avoir mis en place plusieurs mesures pour faire face à cette sur-fréquentation : renforts médicaux la nuit, recrutements complémentaires, travail sur les flux.... Et d'autres actions sont envisagées. Cependant, le CHU souhaite rappeler ce qu'il qualifie de bonnes pratiques : "privilégier la consultation de son médecin traitant pour toute problématique non urgente, n'appeler le Samu qu'en cas de nécessité et privilégier la médecine de ville et les associations SOS Médecins Nantes et Saint-Nazaire. Se présenter aux urgences sans y avoir été adressé par un médecin ou par le Samu Centre 15 doit être exceptionnel, et ne se justifie qu'en cas de nécessité avérée."