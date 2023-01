Le CHU de Nantes lève son Plan blanc mais reste vigilant

Le CHU de Nantes lève son Plan blanc pour les urgences adultes et pédiatriques.

Qu'il s'agisse de la grippe, la bronchiolite ou du Covid 19, tous les indicateurs épidémiologiques sont à la baisse. Par conséquent, le nombre de passages aux urgences diminue depuis 8 jours. Tout comme l'absentéisme des soignants, puisqu'ils sont moins touchés par ces épidémies.

Le CHU de Nantes lève donc son Plan blanc à compter de ce mercredi 25 janvier pour les urgences adultes et pédiatriques. Au passage, la direction en profite "pour remercier publiquement tous les personnels hospitaliers qui ont fait preuve d’un grand professionnalisme pour faire face à cette triple épidémie inédite."

Pour autant, l’activité reste élevée aux urgences et le CHU de Nantes manque toujours de lits, comme d'ailleurs les autres hôpitaux du territoire. C’est pourquoi l’établissement maintient sa vigilance avec une veille quotidienne des indicateurs dans le cadre de son "plan de mobilisation interne". Il s'agit du niveau 1 des plans d’urgences, le Plan blanc correspondant au niveau 2.

Cette veille consiste à évaluer les tensions au regard des indicateurs déjà existants (activité des services d’urgences, durée moyenne de passage aux urgences, disponibilité des lits en aval, etc), à suivre l’évolution des indicateurs épidémiologiques et à être en capacité de s’adapter rapidement, sur les plans matériels et humains, à toute évolution de la situation.