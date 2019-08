Le CHU de Nantes reste le 6e meilleur hôpital de France

L'hebdomadaire Le Point publie jeudi son palmarès annuel des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. Le CHU de Nantes conserve sa 6e place, la clinique Santé Atlantique de Saint-Herblain est 2e.

Nantes, France

Pour la 23e année consécutive, Le Point publie ce jeudi son palmarès annuel des meilleurs hôpitaux et cliniques de France, l'hebdomadaire a passé en revue 1.400 établissements de santé, dans le secteur public c'est le CHU de Bordeaux qui est sur la première marche du podium, le CHU de Nantes conserve sa 6e place, devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et derrière le CHU de Montpellier. Ce classement prend en compte les effectifs, le matériel et les compétences de chaque établissement.

Le CHU en pointe dans plusieurs disciplines

Le CHU de Nantes occupe la première marche du podium pour la prise en charge de l'appendicite et il figure dans les premières places du tableau pour le traitement du cancer du rein de l'enfant, de la leucémie de l'adulte, pour la pneumologie, pour la chirurgie cardiaque ou encore pour la rhumatologie.

Belles performances des cliniques nantaises

Dans le secteur privé, l'hôpital Confluent est en tête du palmarès national pour la prise en charge du cancer du sein, de l'appendicite, il est également leader pour la chirurgie maxillo-faciale. Par ailleurs, trois cliniques nantaises (Confluent, Jules Verne et Santé Atlantique) figurent dans le top 5 des meilleurs établissements privés français pour la chirurgie dentaire.

Pour les yeux, la clinique Sourdille domine le classement pour la chirurgie de la cornée, pour la rétine et pour le glaucome.

Deuxième du palmarès national, la clinique Santé Atlantique de Saint-Herblain affiche ses meilleurs résultats pour les urgences de la main, pour la proctologie et pour les amygdales.

Par ailleurs, dans cette enquête, le Point publie la liste exclusive des services d'urgence à la recherche de praticiens avec le nombre de postes vacants. Il n'y en a aucun en Loire-Atlantique mais en Vendée, les hôpitaux des Sables d'Olonne et de Challans recherchent chacun deux médecins urgentistes, il en manque un à l'hôpital de La Roche-sur-Yon.