Le CHU de Nice dévoile ses objectifs pour l’année 2019

Développer la prise de RDV via internet, améliorer la prise en charge des malades du cancer et accentuer la chirurgie ambulatoire sont les principaux objectifs de l’hôpital niçois pour l’année à venir.

Nice, France

A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, le directeur du CHU de Nice, Charles Guépratte en présence du maire de Nice, mais également du directeur de l’Agence Régionale de Santé en PACA et de nombreux professeurs ont fait le point sur les objectifs de l’hôpital niçois. Parmi les priorités pour cette année : développer la prise de RDV sur internet via le site doctolib. Le système a été testé au Pôle Mère-Enfants. C’est une réussite se félicite le directeur du CHU. Un patient sur 5 prend RDV via internet. D’ici plusieurs semaines, ce système sera testé dans les pôles digestif et cardiologie.

Améliorer la prise en charge des malades du cancer

Le CHU a la volonté pour l’année à venir de faciliter le parcours des patients atteints de cancer. Il est important de raccourcir les délais de diagnostique pour améliorer les chances de guérison estime le Professeur Thierry Piche. Autre objectif, développer d’avantage la chirurgie ambulatoire, c’est-à-dire que le patient arrive le matin pour une opération et ressort le soir. Un dispositif qui évite au malade de perdre trop de temps et de contracter éventuellement une maladie nosocomiale souligne le professeur Thierry Piche. Actuellement 39% des actes sont réalisés en chirurgie ambulatoire au CHU de Nice. La direction souhaite que la moitié des opérations se fassent en ambulatoire.

Réduire encore le déficit de l'hôpital

Le CHU de Nice doit aussi réduire son déficit. Il est de 10 millions d’euros sur un budget de 680 millions. Le directeur Charles Guépratte affirme que ce déficit a été réduit de 30% entre 2017 et 2018 et qu’il n’est pas catastrophique. Autre priorité affichée par le directeur de l’hôpital continuer à titulariser des agents.

Le syndicat FO sur ses gardes

Suite à la crise au bloc opératoire de chirurgie orthopédique à l’automne 2018, des chirurgiens-anesthésistes ont été recrutés. L’an dernier une trentaine d’infirmières ont également été titularisées dans la fonction publique hospitalière. Des titularisations saluées par le syndicat FO Santé. Mais il ne faut pas non plus oublier les aides-soignants, les cuisiniers, le personnel de sécurité. Le syndicat souhaite une revalorisation des salaires et de meilleures conditions de travail dans certains services. Le CHU de Nice emploie 7500 personnes dont un millier de médecins répartis sur 8 sites entre Nice et Tende.