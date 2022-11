Le CHU de Nîmes cherche des volontaires pour participer à une étude sur un nouveau vaccin

Le CHU de Nîmes recherche des volontaires pour participer à un essai thérapeutique rémunéré, dans le cadre d'une étude sur le Virus Respiratoire Syncytial (VRS). Il est responsable de bronchiolites chez les nourrissons, et d’infections pulmonaires et de complications cardio-respiratoires chez les adultes plus âgés. Selon les chercheurs, un nouveau vaccin a montré récemment une "très bonne efficacité" pour combattre ce virus. Le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Nîmes veut savoir si ce vaccin est notamment compatible avec celui contre la grippe.

L’étude consiste à :

Deux ou trois visites au CHU

Un appel téléphonique au bout de six mois

Une rémunération de 275 euros

Pour participer, il faut donc avoir plus de 65 ans et ne pas encore être vacciné contre la grippe pour la saison 2022/2023.