Le CHU de Nîmes labellisé par la certification AFNOR « Vérification des mesures sanitaires covid-19"

L’AFNOR (L’Association française de normalisation) vient d'attribuer au CHU de Nîmes la certification « Vérification des mesures sanitaires COVID-19 » . L'établissement gardois devient le premier Centre Hospitalier Universitaire de France ainsi certifié. En juin dernier, l’AFNOR a établi un référentiel de certification « Vérification des mesures sanitaires COVID-19 » qui s'appuie sur les fiches de la Direction Générale du Travail, sur les bonnes pratiques sectorielles, et plus largement sur le code du Travail. Le CHU de Nîmes "a ainsi sollicité l’organisme afin de faire certifier l’établissement quant aux mesures sanitaires appliquées dès le début de l’épidémie de Covid-19".

Plus de cent critères

Du 10 au 13 novembre, un audit a été réalisé sur l’ensemble des trois sites du CHU :Carémeau, Serre-Cavalier et le centre de rééducation du Grau-Du-Roi. Ils ont fait l’objet de "visites, d’inspections inopinées et/ou planifiées et au cours duquel des entretiens ont été réalisés avec des professionnels" impliqués à la mise en œuvre de ces mesures sanitaires.

Les principaux critères de la certification AFNOR ont concerné les mesures générales d’organisation, d’hygiène, la communication, les actions de sensibilisation et de formation, la gestion des transports, les vestiaires et sanitaires, la prise en charge des patients, depuis leur accueil sur le site à la prise en charge en service… soit plus de 100 critères dont 23 rédhibitoires.

Un auditeur externe s’est ainsi rendu, selon le CHU de Nîmes, dans les différents services de l’établissement "pour analyser la bonne application des critères du référentiel de la certification" : présence de masques et de gel hydro alcoolique, distanciation sociale/physique, plan de nettoyage et désinfection, affichage des règles sanitaires, procédure en cas de symptôme, vérification de la bonne application des consignes

« Cette certification est très satisfaisante à plusieurs titres » Nicolas Best, le Directeur Général du centre hospitalier universitaire (communiqué)

« C’est une reconnaissance externe à l’égard de l’excellence de nos 7000 professionnels qui œuvrent au quotidien dans des conditions parfois difficiles, mais qui font preuve d’un professionnalisme et d’un engagement sans faille depuis le printemps dernier, précise Nicolas Best le directeur général du CHU. Notre CHU est aujourd’hui particulièrement impacté par cette deuxième vague épidémique ; cette certification vient reconnaitre et saluer le travail de nos personnels. Ils sont la fierté de notre établissement »